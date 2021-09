ZAČARALE SU VAS SVOJIM ČAROLIJAMA: Važile su za najpopularnije glumice, a onda su NESTALE! Evo kako danas izgledaju veštice iz serije 'Čari'! (FOTO)

Serija je završena 2006. godine, ali njihova popularnost ni danas ne jenjava.

Serija "Čari" doživela je premijeru 18. novembra 1998. godine, a finale je emitovano 21. maja 2006. godine, nakon osam godina prikazivanja. Originalnu glumačku postavu činile su Šenon Doerti, koja je tumačila lik Pru Halivel, Alisa Milano kao Fibi Halivel i Holi Meri Kombs kao Pajper Halivel. Nakon tri sezone, Šenon Doerti je rešila da napusti seriju, te je njen lik ubijen, a na mesto treće, odnosno četvrte sestre, došla je Rouz Makgovan kao Pejdž Metjuz.

Priča serije prati tri sestre, poznate kao "Začarane", najmoćnije dobre veštice svih vremena, koje koriste Moć trojstva da bi zaštitile nedužna bića od demona. Svaka sestra posedovala je jedinstvenu moć koja se tokom vremena razvijala, a kasnije su dobijale i nove. Pored toga, one su pokušavale da održe koliko-toliko normalan život u San Francisku, ali im to često nije polazilo za rukom.

Serija je završena 2006. godine, ali njihova popularnost ni danas ne jenjava. Iako je napravljen rimejk, on nije ni upola popularan kao originalna serija, a mnogi bi voleli da vide svoje omiljene junakinje ponovo zajedno.

Šenon Doerti

Šenon je i dalje aktivna u poslu, ali ono o čemu se u poslednjih nekoliko godina piše o njoj jeste borba sa bolešću. Šenon je 2015. godine dijagnostikovan rak dojke, koji se proširio na limfne žlezde. Zbog svih komplikacija koje su se dogodile, ona je prošla hemioterapiju i radijaciju nakon operacije. Iako je mislila da ga je pobedila, početkom 2020. godine je objavila da joj se rak ranije vratio i da je u četvrtoj fazi. Pre jednu deceniju udala se za fotografa Kurta Isvarienka koji joj je bio velika podrška tokom borbe sa bolešću.

Alisa Milano

Alisa je u poslednje vreme više posvećena političkom aktivizmu nego glumi. U martu 2020. godine pružila je podršku Džou Bajdenu, koju nije povukla čak ni kada su se pojavila navodne sumnje za nedozvoljene se*sualne radnje protiv njega. Pokrenula je i podkast u kom se bavi socijalnim i političkim temama, a u oktobru ove godine izlazi njena knjiga "Sorry Not Sorry" koja se sastoji od 32 eseja koji opisuju njen aktivizam i mišljenje o trenutnoj političkoj sceni. Kada je gluma u pitanju, njena poslednja zapažena uloga bila je u seriji "Uvod u anatomiju", gde je gostovala sa Holi Meri Kombs. Njih dve su morale da se suoče sa činjenicom da je njihova treća sestra na aparatima za održavanje života. Ova epizoda bila je samo jedna u nizu koje su bile posvećene kultnim serijama, kao što su "Čari".

Holi Meri Kombs

Nakon "Čari", Holi nije bila preterano viđena na našim prostorima, a poslednje gde je publika imala prilike da je gleda, osim u već pomenutoj epizodi serije "Uvod u anatomiju", jeste i u seriji "Slatke male lažljivice". Holi i Šenon su, inače, privatno bliske prijateljice bile mnogo pre nego što su počele da igraju u "Čarima", a tako je ostalo i do danas. One su čak snimale i neku vrstu rijaliti programa, gde su putovale u određene delove Amerike. Kada je njen privatan život u pitanju, nakon dva razvoda, Holi je sada udata za vlasnika restorana Majka Rajana.

Rouz Makgovan

Rouz se ekipi serije pridružila u četvrtoj sezoni. Ona je i tada, ali i sada važi za najkontorverzniju ličnost koja se pojavila u seriji, a njen život obilovao je raznim sitaucijama koje su ostavljale bez reči. Bila je upletena u skandal oko Harvija Vajnstina, optužila je javno reditelja Aleksandra Pajna za silovanje, a u januaru 2019. godine se našla na optuženičkoj klupi zbog kokaina koji je pronađen u njenom novčaniku na aerodromu. Trenutno živi u Meksiku. Od pojavljivanja u seriji do danas menjala je izgled konstantno, te je sada mnogi ne bi prepoznali.

