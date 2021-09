Kao i u svakoj sferi života i ovde su se dešavale neke manje prijatnje stvari.

Holivud je uvek privlačio svojim sjajem i bogatstvom, glamurom i načinom života koji je obične smrtnike ostavljao bez daha. Međutim, kao i u svakoj sferi života i ovde su se dešavale neke manje prijatnje stvari. Pljačke, prevare, ubistva. Ovo su ubistava koja su šokirala Holivud jer su žrtve ili ubice bile poznate i popularne, ali i ceo svet.

Đani Versaće

Modni mag je izašao na svoju poslednju jutarnju kafu tog 5. jula 1997. godine. Endru Kunanan je pucao u njega, a zatim se nekoliko dana skriva na jedno brodu, da bi zatim izvršio samoubistvo. Razlozi ovog zločina nikada nisu rasvetljeni.

Fil Hartman

Fil Hartman je bio poznati glumac i komičar kog je ubila supruga Brin Omdal. Te 1998. godine Filova karijera je bila u punom zamahu i ko zna šta bi se sve bilo da te majske noći njegova žena u alkoholisanom stanju nije rešila da ga upuca jer su se svađali oko njene zavisnosti. On je bio poznat kao član glumačke ekipe u humorističkoj emisiji Subotom uveče uživo (Saturday Night Live) i uloga u animiranoj seriji The Simpsons. Njegova supruga je živela još nekoliko sati posle njega, otišla je kod prijatelhja, priznala ubistvo, pozvala policiju, otišla kući, zaključala se u sobu i pucala sebi u glavu.

Marvin Gej

Čuvenog pevača je ubio rođeni otac, 1984. godine. Naime, Marvin Gej Senior i Marvinova majka su se svađali, a pevač je priskočio majci u pomoć. Nažalost, to nije bio prvi put da ih otac zlostavlja. Tokom odrastanja je tukao svoju suprugu i sina. Posle te nesrećne svađe, Marvin Senior je ušao u sobu svog sina i upucao ga u grudi tri puta. Umro je dan pre svog 45. rođendana. Senior je osuđen prvostepeno, ali mu je kazna smanjena zbog tumora na mozgu na 6 godina i uslovnu slobodu. Umro je u staračkom domu 1998. godine.

Džon Lenon

Džona Lenona je ubio opsesivni fan 8. decembra 1980 posle meseci planiranja ubistva. U pitanju je bio Mark Dejvid Čepman. Njega je naljutilo što su Bitlsi izjavili da su veći od Isusa i on je hteo da se obračuna sa njima. Prvi je bio Džon Lenon kog je Mark obožavao. Ubio ga je sa leđa sa 5 metaka. Džonova žena, Joko Ono je vrisnula, policija je pozvana, a Mark se mirno predao. Nalazi se u zatvoru, a do sada su mu sve molbe za pomilovanje odbijene.

Šeron Tejt

Šeron Tejt je bila lepa američka starleta koja je imala 23 koja je osvojila srce deset godina starijeg slavnog reditelja Romana Polanskog i koji nije mogao odoleti da se ne zaljubi u nju, ali njihova je priča završila na najtragičniji mogući način. Stravično ubistvo koje je šokiralo Holivud i svet dogodilo se 9. avgusta 1969. godine.

Poznatu glumicu i nekoliko njenih prijatelja u vili koju je delila sa suprugom, rediteljem Romanom Polanskim, ubili su članovi kulta Čarlsa Mensona. Ubice su žrtve usmrtile brojnim ubodima noža, a Šeron, koja je tada bila u osmom mesecu trudnoće, zadobila ih je čak 16. Nakon toga njenom krvlju ubice su ispisale reč "svinja" na ulaznim vratima. Tela je drugo jutro pronašla spremačica.

Crna Dalija

Bilo je deset ujutro, januar 1947. godine. Beti Bersinger je šetala ulicama Lajmert parka u Los Anđelesu sa svojom trogodišnjom ćerkicom kada je na travnjaku ispred jedne kuće ugledala telo. Približila mu se i zaključila kako se radi o lutki nalik onima koje stoje u izlozima prodavnica. Ali, onda je telo osmotrila malo bolje i shvatila da u pitanju nije lutka!

Bilo je to telo 22-godišnje djevojke Elizabet Šort čije će ubistvo postati jedno od najslavnijih nerešenih ubistava u istoriji. I tako je rođena "Crna Dalija".

Njeno telo bilo je isečeno na pola u struku, a rez je izveden sa neverovatnom preciznošću - nijedan unutrašnji organ nije povređen. U telu nije bilo ni jedne kapi krvi, sve je bilo savršeno čisto. Njeni obrazi su bili isečeni od usana do ušiju, što je zahvat poznat i kao "glazgovski osmeh". Na grudima i bedrima isečeni su joj celi komadi tkiva, a unutrašnji organi pravilno su raspoređeni po travnjaku.

Ko god da je ubio Elizabet, to je uradio savršeno promišljeno i bez bilo kakve žurbe. Do dana današnjeg nije otkriveno ko je to i zašto uradio. Postoje razna nagađanja i teorije, ali ništa zvanično što bi zatvorilo ovaj slučaj.

Tupak Šakur

Reper Tupak Šakur, ubijen je iz zasede u Las Vegasu, sedmog septembra 1996, a njegov ubica još uvek nije pronađen. Njegove poslednje reči zabeležio je policajac koji je prvi došao na mesto zločina, i koji je ostao sa reperom do dolaska hitne pomoći.

"Kada sam otvorio vrata, on je odmah ispao. Mislio sam da se uplašio da sam jedan od ubica, te je tako krenuo da me napadne, ali on je zapravo pokušao da pobegne", započinje svoju priču policajac.

"Ubrzo je na lice mesta došao i moj kolega, koji je sklonio Tupakovog menadžera sa mene, jer je on sam želeo da se pobrine za njega. Počeo sam da mu objašnjavam šta se dešava, kako bi mi dao neku informaciju o tome ko je pucao na njega", dodaje on.

"Rekao mi je: "Ne mogu da ti kažem.", međutim bio sam uporan pa sam ga još jednom pitao ko je pucao na njega, a on mi je kratko odgovorio "J**i se".

Ubrzo je pao u nesvest i preuzela ga je hitna pomoć. Tupak Šakur je preminuo šest dana kasnije u bolnici u Nevadi, nakon što je to vreme proveo u veštačkoj komi, a sa aparata ga je isključila njegova majka Afani.

Notorius BIG

Posle Tupakovog ubistva, sukob između istočne i zapadne obale se samo produbio. Čuveni reper je pričao da se ne oseća sigurno posle Tupakove smrti i nažost, bio je u pravu. Ubijen je 9. marta 1997. godine u Los Anđelesu, takođe iz zasede i njegov ubica nikada nije pronađen. Pucali su 4 puta na njega iz kola u pokretu.

Nikol Braun Simpson

Jedan od najpopularnijih američkih sportista svih vremena, legendarni O. J. Simpson, bio je akter jednog od najvećih skandala ikada u Americi.

Jednog od najpopularnijih NFL igrača u istoriji, opsesivna ljubomora dovela je do monstruoznog čina. Doduše, nikad dokazanog. Naime, Simpson je navodno ubio svoju bivšu ženu i njenog prijatelja, a skup advokatski tim se potrudio da za taj zločin slavni sportista ne odgovara. Jedan od njih je bio i Robert Kardašijan, otac čuvenih devojaka iz klana Kardašijanovih.

Nije imao sreće u prvom braku, pa je utehu pronašao u atraktivnoj Nikol Braun. Njihova veza je bila jako strastvena, a romansa se nastavila i nakon još jednog razvoda. Bio je opsednut ovom plavušom. Nažalost, ona je to platila životom 1994. godine.

Rano ujutru 13. juna 1994. godine Nikol Braun i Ron Goldman su pronađeni mrtvi ispred njene kuće u Los Anđelesu - glavni osumnjičeni je bio O. J, koji se od Braunove razveo dve godine pre toga. Spekulisalo se da je Simpson u kući bivše supruge zatekao Goldmana i potpuno poludeo.

Ovaj slučaj je digao toliko buke u javnosti da je ostavio upečatljiv trag na televiziji. Simpson je bio glavni osumnjičeni, 1000 novinara čekalo je ispred policijske stanice slavnog sportistu da se preda, ali on se nije pojavio.

Policija je izdala poternicu i cela zemlja je iz minuta u minut pratila razvoj događaja. Oko pet časova popodne tog dana, Robert Kardašijan, jedan od Simpsonovih advokata i otac Kim, Kortni i Kloi, pročitao je javnosti Simpsonovo pismo u kojem, između ostalog, bivši sportista naglašava da nije ubio svoju bivšu ženu i da "ne treba da ga žalimo jer je imao sjajan život". Tada su mnogi to protumačili kao oproštajnu poruku pred samoubistvo. Njegova majka je kolabirala kada je čula te reči.

Tog dana je potraga za Simpsonom bila jedna jedina tema o kojoj se pričalo u svim medijima, a njegova potera se prenosila na svim televizijama.Njegovo suđenje je nazvano suđenjem decenije. Oslobođen je svih optužbi.

Selena

Selena je rođena je 16. aprila 1971. godine u jezeru Džekson u Teksasu, a odrasla je u američko- meksičkoj porodici, kao treće i najmlađe dete Abrahama i Marsele Kintanilje. Sa samo 23 godine uspela je da postane pop ikona, seks simbol, uzor milionima tinejdžerki... Bila je na vrhuncu karijere u trenutku kada je ubijena, iza sebe je imala četiri hit albuma i nadimak "meksička Madona".

Postala je treća latino izvođačica sa najvećom zaradom u Americi, ali ostala je prizmena devojka iz susedstva čak i nakon što je osvojila Gremi. Njeni koncerti obarali se sve rekorde posećenosti. Njeno ime je postao brend za sebe, a Selena je svoj talenat unovčila i na drugim stranama - pisala je pesme, dizajnirala odeću, bavila se glumom i modelingom. Otvorila je i dva butika.

Kao menadžerku butika zaposlila je blisku prijateljicu Jolandu Saldivar, koja je bila i predsednik Seleninog fan kluba. Upravo je ona Selenu koštala života. Brojni klijenti i zaposleni žalili su se Seleni i njenom ocu Abrahamu na Jolandino ponašanje, no pevačica ju je uporno branila.Abraham Kintanilja je 1995. počeo da učestalo dobija pozive fanova koji su tvrdili da su platili članarinu, a nisu ništa dobili zauzvrat. Otpočeo je istragu, a ubrzo je ustanovio da je Jolanda potkradala Selenu.

Slavna pevačica je rešila da se obračuna sa prijateljicom u motelskoj sobi kada je saznala za optužbe, a u jeku svađe Jolanda je izvadila pištolj i hladnokrvno pucala u Selenu. Iako teško ranjena, uspela je da otrči do recepcije i kaže ko je pucao na nju, nakon čega se onesvestila. Hitno je prebačena u bolnicu i operisana, ali nažalost nije preživala. Na njenoj sahrani bilo je preko 30.000 ljudi. Jolanda je 1995. godine osuđena na doživotnu robiju.

