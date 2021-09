PREMINUO LEGENDARNI BOJSI IZ MUĆKI! U srcu je nosio Beograd i Srbiju!

Glumac Džon Čalis, poznat kao Bojsi iz serije Mućke, preminuo je danas u 79. godini života, saopštila je njegova porodica. Nedavno je objavljeno da se bori sa teškom bolešću.

Na zvaničnoj Tviter stranici je objavljena izjava o smrti slavnog glumca.

MEDIA STATEMENT FROM THE FAMILY OF JOHN CHALLIS

Sunday September 19, 2021



“It is with heavy hearts that we bring you such sad news. Our dear friend and yours, John Challis, has died peacefully in his sleep, after a long battle with cancer.



