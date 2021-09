TUGA! Preminula zvezda serije 'S*ks i grad', svi su ga OBOŽAVALI!

Tužne vesti saopštio je njegov sin.

Poznati glumac Vili Garson, domaćoj publici najpoznatiji kao Stenford Blač iz serije "Seks i grad", preminuo je u 57. godini.

Izvori bliski glumcu rekli su za "TMZ" da se glumac "borio sa rakom", iako zvanično nije potvrđeno da je to uzrok njegove smrti.

Tužne vesti podelio je njegov sin Naten na Instagramu.

Mnogo te volim, tata. Počivaj u miru i drago mi je što si svoje avanture delio sa mnom i što si uspeo da postigneš toliko mnogo. Tako sam ponosan na tebe. Uvek ću te voleti, ali izgleda da je vreme da kreneš u samostalnu avanturu. Uvek ćeš biti sa mnom. Volim te više nego što ćeš ikada znati i drago mi je da si sada u miru. Oduvek sbi bio najteža, ali i najsmešnija i najpametnija osoba koju poznajem. Drago mi je što si mi dao svoju ljubav. Nikada to neću zaboraviti ili izgubiti - napisao je on.

Portparol HBO-a takođe je potvrdio da je Garson preminuo:

Vili Garson je bio u životu, kao i na ekrnau, odani prijatelj i jarko svetlo za sve u njegovom univerzmu. On je stvorio jedan od omiljenih likova u HBO panteonu i bio je član naše porodice gotovo 25 godina. Duboko smo pogođeni što smo saznali za njegovu smrt i izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici i voljenima

Podsetimo, u seriji "Seks i grad" Garson je tumačio lik bliskog prijatelja Keri Bredšo Stenforda Bleča, a učestvovao je i u snimanju novih epizoda za nastavak "And Just Like That..." koje bi trebalo da počnu sa prikazivanjem u martu naredne godine.

Autor: M. P.