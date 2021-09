'Za mene je S*KS kao pranje zuba, pa valjda svi to rade?' POLUSESTRA KEJT MOS NE PRESTAJE DA ŠOKIRA! (FOTO)

Loti je akcentovala da uživa u svojoj seksualnosti i da zato olako pokazuje sve svoje čari na društvenim mrežama.

Polusestra Kejt Mos, Loti Mos često intrigira javnost golišavim fotografijama, a nedavno je šokirala publiku otvorenim tvrdnjama o tome da je za nju s*ks isto što i pranje zuba.

Atraktivna 23-godišnjakinja nedavno je potvrdila svoju vezu sa muzičarem Tristanom Evansom iz grupe "The Vamp", a za medije je rekla i da imaju odnose svakog jutra. Naime, Loti je akcentovala da uživa u svojoj seksualnosti i da zato olako pokazuje sve svoje čari na društvenim mrežama.

- Da, radim na OnlyFansu i osećam kao da je to okarakterisano kao nešto prljavo i odvratno, ali seks je sjajna stvar. To bi trebalo da bude zabavno i lagano i dobra tema za razgovor. Svi ga imaju, pa zašto se toliko stidimo toga - rekla je ona za "The Sun".

- To je nešto što svi rade ujutru. Kada se probude, svi peru zube i svi imaju s*ks. Ne u isto vreme... pa, možda i da! Zavisi od položaja. Vrlo sam pozitivno nastrojena ka intimi - dodala je.

Kontroverzna lepotica je prošle godine priznala da može da oseti privlačnost prema svim polnim identitetima i polovima, kao i da svakome kome to ne odgovara jednostavno pokaže vrata.

- Ljudi sa kojima izlazim uvek prihvataju moj izbor, a ako ne - znaju gde su vrata - akcentovala je.

Autor: M.K.