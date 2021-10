GREJS KELI NIJE BILA PRVI IZBOR! Neverovatna priča o tome kako se princ Renije zamalo odlučio za fatalnu Merlin Monro! (FOTO)

Isplivali detalji!

Kada je reč o kraljevskim porodicama, koliko god članovi svake od njih odrastali i živeli svoj život pred očima javnosti, uvek postoji neki detalj i neka tajna koji se kasnije obelodani.

Naime ako je verovati pouzdanim izvorima, pokojni princ Renije, pre nego što je upoznao Grejs Keli i s njom osnovao porodicu, bio je očaran Merilin Monro. Bilo je to u doba u kojem je, nedugo nakon završetka Drugog svetskog rata, zbog finansijskih poteškoća i problema u turizmu Renije bio na dobrom putu da izgubi krunu. Budući da tada princ nije bio oženjen i nije imao naslednika, morao je što pre da pronađe suprugu da bi si osigurao tron.

Istoričarka Čandrika Kol sa fakulteta Sent Endruz objasnila je da je princ u to vreme imao 32 godine i jedino o čemu je razmišljao je da što pre pronađe devojku koju će oženiti i koja će mu podariti naslednika da ne bi izgubio vlast. Zbog toga su njegovi savetnici smislili plan koji je zapravo zapečatio sudbinu dvora - Renije je trebao da poveže Grimaldijeve s Amerikom i to tako da počne da izlazi s nekom holivudskom lepoticom.

Princ Renije prihvatio je savet da bi za sve bilo najbolje da oženi neku holivudsku "princezu" i time kapitalizuje slavu i bogatstvo od tog braka. Monaku je bilo preko potrebno da oživi granu gospodarstva od kojeg su najviše imali prihoda - turizam, zato je to bio logičan sled događaja.

Na listi holivudskih zvezda sa A liste visoko je bila Merilin Monro, idealna kandidatkinja za prinčevu suprugu. Ali njen status se*s-simbola i preterana se*sualnost koja se isticala u javnosti bili su nešto zbog čega nije mogla, čak i da je to želela, da postane princeza, zato je njeno ime ubrzo sklonjeno sa spiska.

A onda je stigla 1955. godina, kada je na Filmski festival u Kanu stigla Grejs Keli kako bi predstavila novi film. Potom je pozvana da produži svoj boravak na francuskoj rivijeri, kao i da poseti Monako zbog fotografisanja za "Paris Match" u Kneževskoj palati.

Urednik Paris Matcha bio je uveren da će to biti senzacionalan i dramatičan susret kraljice Holivuda i monegaškog princa, a on je bio mlad, slobodan i zgodan neženja koji je, kako se šuškalo, tražio suprugu - tvrdi Kol.

Renije je zaista bio očaran čim je Grejs zakoračila u palatu i u njoj je, kako kažu, odmah pronašao rešenje svih problema. Grejs Keli ostvarila je svoju bajku udajom za princa u aprilu 1956. godine, nakon čega je rodila troje dece - princeze Karolin i Stefani kao i princa Alberta.

Ali sve to imalo je i visoku cenu. Zbog svega što joj se događalo na privatnom planu Grejs je odabrala ljubav nauštrb karijere. Imala je samo 26 godina kada se udala za princa i čak je platila dva miliona dolara kao miraz da bi mogla da postane princeza.

