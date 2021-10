KLOI I NJENA TROGODIŠNJA ĆERKA POZITIVNE NA KORONU! Drama u najpoznatijoj porodici, sestra Kim Kardašijan se odmah oglasila!

Kloi Kardašijan otkrila je na svom Tviter nalogu da ponovo ima koronavirus. Tim povodom, a zajedno sa ćerkom Tru koja je takođe pozitivna, medijska ličnost se "zatvorila" u karantin i, kako napominje, pratiće sve savete lekara i propisane mere bez pogovora.

Podsećanja radi, kada je prošli put imala kovid, članica "Kardašijan klana" imala je jak kašalj, visoku temperaturu i vreme je provodila sama u svojoj sobi. Tada bivši partner Tristan Tompson joj je pomagao po kući i oko ćerke sve dok nije ozdravila. Nije poznato kako je došlo do "duple" zaraze.

- Pozdrav svima, samo želim da vam kažem da smo Tru i ja pozitivne na koronavirus. Morala sam da otkažem neke poslovne obaveze i žao mi je zbog toga. Srećom, vakcinisana sam, pa će sve proći okej. Bićemo u kanrantinu i pratićemo instrukcije - glasi tvit Kloi Kardašijan, koja je u idućem završila obraćanje poručujući - ističe ona, a za kraj je svojim pratiocima poručila da se čuvaju.

Hi guys I wanted to let you know True and I tested positive for Covid. I’ve had to cancel several commitments and I’m sorry I won’t be able to make those happen. Luckily I have been vaccinated so all will be ok. We will be over here in quarantine and following current guidelines.