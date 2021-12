IMA 59 GODINA, A IZGLEDA KAO DEVOJČICA: Svi komentarišu glumičino LICE, evo i zbog čega! (FOTO)

Održana je glamurozna ceremonija dodele Britanskih modnih nagrada, a na crvenom tepihu najviše pažnje privukla je Demi Mur. Nažalost, niko nije govorio o njenom modnom izdanju, ali svi su šaputali o izgledu njenog lica.

Zanosna glumica pojavila se u svetlucavoj Fendi koktel haljini sa prozirnim šlepom, a imala je i seksi kožne rukavice.

Nezaobilazna je bila i crna “clutch” torbca i salonke.

Ipak, ljudima je najviše zapalo za oko lice glumice.

Njene jagodice su dodatno naglašene, a koža joj je potpuno glatka, bez ijedne bore.

Nižu se komentari da se ceo oblik Deminog lica promenio iz uglastog u okruglo. Nestale su bore, fine linije ili čak pore.

Njena koža od vrha čela do brade, pa čak na njenom vratu, zategnutija je nego ikad, zbog čega njen ten izgleda neprirodno glatko.

Ne čini se da je glumica uradila nešto sa usnama, koje u poređenju sa ostatkom njenog lica izgledaju prirodno.

streets is saying this is demi moore walking in the fendi show and i’m at a loss for words pic.twitter.com/gbVRLi9V3l