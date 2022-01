PREMINUO POZNATI KOMIČAR! Pronađen mrtav u hotelskoj sobi, a samo noć ranije je imao nastup! TUGA!

Bob Seget, glumac i komičar najpoznatiji po ulozi u veoma popularnom sitkomu iz 80-ih "Puna kuća", preminuo je u 65. godini

Nastupao je u klubu u Orlandu i objavio na Tviteru da je bio presrećan kako je šou prošao. Nekoliko sati kasnije, osoblje hotela "Ric-Karlton" ga je pronašlo u sobi bez svesti.Pozvani su Hitna pomoć i vatrogasci ali glumcu nije bilo spasa. Prema izjavi iz kancelarije šerifa, nije bilo tragova nasilne smrti ili upotrebe narkotika. Uzrok smrti utvrdiće se obdukcijom, prenosi Si-en-en.

Seget je bio na stendap turneji i imao je nastup u Džeksonvilu u subotu uveče.

Džon Stjuart ga je zapamtio kao „najdivnijeg i najsmešnijeg“, dok je podkaster Mark Maron tvitovao: „Zaista jedan od najdivnijih momaka i tako smešan. Jako tužno."

I am extremely saddened to just hear of the passing of my friend Bob Saget. You were always hilarious and kind. You made my life and so many other peoples lives better Bob. Rest In Peace.