POZNATA PEVAČICA SAHRANILA SINA: Upravo smo rekli zbogom našem prelepom ANĐELU! A evo zbog čega je bila u rozem (FOTO)

Šinejd O'Konor odala je počast svom "prelepom" 17-godišnjem sinu tako što je nosila roze na njegovoj hinduističkoj sahrani nakon što je on sebi oduzeo život, 7. januara.

Šejn je poslat na večni počinak nakon ceremonije kojoj je prisustvovalo 50 ožalošćenih, uključujući njegovog oca Donala Lunija, na groblju Njulands Kros i krematorijumu u zapadnom Dablinu. Šinejd, koja je nosila jarke boje u skladu sa željama svog sina, ubrzo je posle toga na Tviteru rekla da bi mu se to svidelo.

Irska pevačica (55) napisala je: "Upravo smo se oprostili od našeg prelepog anđela Šejnija. Veoma lepa hinduistička ceremonija.

We just said goodbye to our beautiful angel, Shaney. Very lovely Hindu ceremony. Shane will have loved it. He was always chanting “Om. Shanti”. I put a few packs of fags in the coffin for him in case there’s none in heaven. He’ll have loved that too. Om. Shanti.