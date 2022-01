POZNAT UZROK SMRTI SLAVNOG PEVAČA I GLUMCA: Kolege u šoku, opraštaju se POTRESNIM porukama! (FOTO+VIDEO)

Pevač i glumac Mit Louf (Ćufta, vekna od mesa) je preminuo u 74. godini, a sada je obelodanjen i uzrok smrti slavnog umetnika. Rođen je u Dalasu, 27. septembra 1947. godine.

Menadžer Majkl Grin je potvrdio pevačevu smrt i rekao da je preminuo u četvrtak uveče uz ženu i dve ćerke. Izvor je rekao TMZ i da je pevač trebalo da prisustvuje poslovnoj večeri ranije ove nedelje za šou na kom je radio, ali večera je otkazana zato što je ozbiljno oboleo od Kovida. Izvor kaže da mu se stanje rapidno pogoršalo. Taj izvor je napisao i da je umetnik bio veoma rečit kada je virus u pitanju, ali nije pomenuto da li je bio vakcinisan.

Osim uspešnih albuma, Mit Louf (pravo imena Marvin Li Adej) je glumio u dosta serija i filmova: "The Rocky Horror Picture Show," "Spice World: The Movie" i "Fight Club", a pojavio se i u mjuziklu "Hair" (Kosa) na scenama on i off Brodveja.

Inače, razlog zašto je izabrao da se njegov bend, a kasnije i on zove Ćufta je ovaj: tokom srednje škole, njegog fudbalski trener ga je prozvao Mit Louf (Meat Loaf) zbog njegove težine, a prvi bend je nazvao Meat Loaf Soul (Ćuftina duša). jedno vreme je čak razmišljao i da promeni ime da bi ga ozbiljnije shvatili kao umetnika.

Bat Out of Hell singer Meat Loaf has died aged 74.



In 1982, he told Terry Wogan why he loved to work himself into a frenzy on stage. pic.twitter.com/xaFQKVT9KF