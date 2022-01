OVO JE RAZLOG ZBOG ČEGA NADAL JOŠ NEMA DECU: Od 2005. voli istu ženu, a imaju NAJMISTERIOZNIJI BRAK, evo kako ona IZGLEDA! (FOTO)

Iako par još uvek nema decu, Rafa je često govorio o tome da bi voleo da postane otac.

Rafael Nadal osvojio je titulu na Australijan openu, kada je nakon pet setova, odneo pobedu nad Danilom Medvedevim. Supruga proslavljenog tenisera, Ćiska Pereljo velika je misterija, jer se retko pojavljuje, kako na njegovim mečevima, tako uopšte u javnosti.

34-godišnja Marija Franiska Pereljo bavi se osiguranjem i poseduje diplomu iz ekonomije. Slično kao Jelena Đoković, i Ćiska je direktorka humanitarne Fondacije Rafaela Nadala koju je slavni teniser pokrenuo pre skoro 12 godina.

Par je navodno počeo da se zabavlja 2005. godine, iako su se poznavali nekoliko godina ranije. Nakon 14 godina veze, Rafa je konačno odlučio da zaprosi dugogodišnju partnerku u januaru 2019. godine dok je venčanje obavljeno u oktobru iste godine.

Par je sudbonosno "da" izrekao pred oko 350 gostiju u zamku La Fortaleca na Majorci, mestu odakle oboje potiču.

Iako par još uvek nema decu, Rafa je često govorio o tome da bi voleo da postane otac, ali je sugerisao da bi bilo najbolje da sačeka kraj sportske karijere kako bi mogao da im posveti punu pažnju.

- Voleo bih da imam decu - dečake, devojčice. Ja sam osoba koja je porodični tip i jako volim decu. Ali, stvarnost je drugačija. Kako godine prolaze voleo bih da san o deci ispunim kada mi to dozvoli moja sportska karijera - rekao je u jednom intervjuu.

Kako kaže, život profesionalnog tenisera nije adekvatan za decu.

- Mislim pre svega na brigu o deci. Ne znam da li su putovanja tokom cele godine adekvatna za decu.

Zašto je Ćiska često odustna sa Nadalovih mečeva?

U jednom od retkih intervjua, Ćiska je otkrila zašto je odlučila da ne prisustvuje većini Nadalovih mečeva u pokušaju da sačuva svoju vezu.

Ujedno brine se i da će poremetiti njegov fokus ukoliko bude prisutna.

- Potreban mu je njegov prostor kada se takmiči, a sama ideja da se ja motam tuda i čekam ga po ceo dan već me zamara. To bi me ugušilo. A i on bi se brinuo za mene. Ne. Ako bih ga svuda pratila, mislim da postoji rizik da bismo prestali da se slažemo - istakla je u intervjuu za Telegraph 2011. godine.

I pored izgovorenih reči, Ćiska je ipak prisustvovala meču na Australian Openu ove godine gde je pratila Nadalovu pobedu nad Nikom Kirjosom.Zanimljivo je da je Ćiska toliko povučena da nema nijednu društvenu mrežu. To ipak nije sprečilo njene fanove da otvore i nekoliko naloga posvećenih samo njoj.

- To nije svet čiji želim da budem deo, niti mislim da bi Rafa voleo da bude sa takvom ženom - rekla je u jednom od ranijih intervjua.

Autor: M.K.