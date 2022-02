RUSIJA IZBAČENA SA EVROVIZIJE! Organizatori prestižnog muzičkog takmičenja saopštili NEOČEKIVANU ODLUKU!

Organizatori Evrovizije su objavili da se Rusija neće takmičiti na ovogodišnjoj manifestaciji u Torinu. Oni su izdali saopštenje u kom objašnjavaju razloge takve odluke.

