POZNATI GLUMAC OTKRIO DA ČEKA DEVOJČICU: Ima 30 godina mlađu PETU suprugu, a neobično ime je u čast NJEMU!

Slavni glumac u šestoj deceniji željno iščekuje rođenje deteta.

Američki glumac Nikolas Kejdž (58) i njegova 30 godina mlađa supruga Rika Šibata iz Japana čekaju dete, a sada je glumac prvi put progovorio o polu bebe, pa otkrio kako će se zvati.

Naime, glumac je u poslednjem televizijskom gostovanju najavio da sa Šabatom čeka devojčicu, kao i da su odabrali ime po pokojnom legendarnom pevaču Džonu Lenonu i njegovom ocu Augustu Ogiju Kopoli, prenosi The News.com.

-Imaćemo devojčicu- rekao je slavni glumac u emisiji i dodao da će se beba zvati Lenon Ogi.

Kejdž se setio vremena kada je njegov otac August "Augi" Kopola bio di-džej, te je često puštao hit pesmu "Bitlsa", "Across the Universe". Kad je glumac imao četiri godine, prvi put je čuo pesmu. Kaže da se u tom trenutku "smrznuo" i "paralizovao", te mu je od tada najdraža pesma. U čast ovoj melodiji i Kejdžovom ocu, glumac i njegova supruga planiraju da svoju kćerku nazovu Lenon Augi.

Inače, Nikolas Kejdž je otac dvojice sinova koje ima iz prethodnih veza, dok će sa petom surpugom Rikom Šabatom ovo biti prvo dete.

Da podsetimo, Nikolas i Šabata stali su na ludi kamen 16. februara 2021.u Las Vegasu, a ceremonija je bila skromna i intimna. Taj datum su odabrali u čast rođendana pokojnog oca Nikolasa Kejdža. Par je tada razmenio tradicionalne katoličke i šintoističke zavete čitanjem poezije Volta Vitmana i japanskog haikua.

Upoznali su se u Japanu preko zajedničkih prijatelja dok je Kejdž snimao film "Prisoners of the Ghostland". NJihovo prvo pojavljivanje datira s početka 2020. godine kada su fotografisani u NJu Orleansu, usred posete grobnici u obliku piramide koju je kupio 2009. godine.

Pre Rike Šabate, glumac je bio u braku sa Patrišom Arket od 1995. do 2001. godine, Lizom Mari Prisli od 2002. do 2004. i Kim od 2004. do 2016. godine.

Autor: N.Žugić