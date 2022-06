TAJNA SKRIVANA DVE GODINE: Džej Lo delila scenu sa Šakirom, a evo zbog čega je bila BESNA KAO RIS!

Kako je tada pevačica istakla, organizatori su im ostavili premalo vremena za predstavljanje publici.

Veoma neprijatna situacija između pevačica Dženifer Lopez i Šakire, dogodila se pre dve godine, kada su nastupale u polufinalu Super Boula.

Naime, Džej Lo je bila vrlo ljuta zbog toga što mora da deli scenu sa Šakirom, jer joj je samim tim uskraćeno vreme koje bi provela na ovoj velelepnoj sceni.

Slavna Džej Lo u svom novom dokumentarnom filmu „Poluvreme“ sve ovo je nazvala najgorom idejom na svetu. O ovome se nije pričalo, sve dok ovo ostvarenje nije premijerno prikazano u Njujorku na Tribeca Film Festivalu. Simboličan naziv filma predstavlja njen ulazak u pedesete godine života, ali i pomenuto poluvreme Super Boula, na kojem je 2020. godine nastupala sa Šakirom.

Besna zbog situacije u kojoj se našla, Lopezova se čak i raspravljala s čelnicima Nacionalne fudbalske lige oko toga zašto su odlučili da dva umetnika rade posao koji obično radi jedan.

- Imamo šest j*benih minuta. Imamo 30 sekundi pesme, a ako uzmemo minut, to je to, ostalo nam je pet. Moraju da postoje određene pesme koje pevamo. Moramo imati trenutke u kojima pevamo. To neće biti j*bena plesna revija. Moramo da otpevamo svoju poruku - rekla je pevačica svom muzičkom direktoru u jednom trenutku, te dodala kako je to najgora ideja na svetu:

- Ovo je nešto za šta radim i čemu se nadam godinama - govorila je Dženifer.

Naposletku, pevačice su uspele da odrade ovaj posao zajedničkim snagama, a prema rečima očevidaca, njihov odnos na sceni je bio hladan i profesionalan.

U jednom trenutku su razgovarale o svom nastupu, a tada je kolumbijska zvezda rekla Lopezovoj:

- Znam da ljudi iz Super Boula žele da budemo provučene kroz ceo šou. Ja nisam dobila potvrdu koliko ću minuta imati.

- Rekli su 12 minuta, što znači da bi ti trebalo da imaš pola, i ja pola - odgovara Lopez, te dodaje kako je im trebalo da im daju 20 minuta, ako već nastupaju obe.

Nacionalna fudbalska liga je za ovogodišnji šou angažovala više umetnika, među kojima su se našli Dr Dre, Snup Dog, Eminem, Meri Džej Blidž, Kendrik Lamar, a specijalni gost je bio 50 Cent.

Autor: M.M.