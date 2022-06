Ni venčanje nije uspelo da prođe bez skandala...Bivši upao na svadbu, jednu zvanicu ne poznaje, poljubac sa ženom...

Jedna od najpoznatijih svetskih pevačica, Britni Spirs, udala se za svog verenika, Sema Ašgarija. Ona je prvobitno objavila tu vest u video snimku na Instagramu i tada je pokazala svoj veliki dijamantski verenički prsten.

Par, koji se zabavlja od 2016. godine, nije previše u javnosti govorio o svojm planovima za budućnost, već su se fokusirali na stvaranje porodice. Međutim u najsrećnijem trenutku su došle tužne vesti, jer je Britni doživela spontani pobačaj.

She really had the wedding she dreamed of 🥺 im so happy for her pic.twitter.com/EVsrhDSx4S — Fan Account (@britneycharts) 10. јун 2022.

Posle te nemile vesti, oni su odlučili i da svoju ljubav krunišu slavljem. Kako pišu mediji oko 100 ljudi prisustvovalo je ceremoniji, koju su obeležili brojni skandali.

Britney Spears walked herself down the aisle at her wedding. 🤍 pic.twitter.com/JkzFM85mbe — Pop Base (@PopBase) 10. јун 2022.

Nisu pozvali Britninu rodbinu

Spirsova i Sem nisu pozvali njenu majku Lin i oca Džejmija Spirsa, kao ni njenu sestru Džejmi Lin Spirs, nakon javnog sukoba koji je pevačica imala sa njima. Jedini koji je dobio pozivnicu kako se navodi je njen brat Brajan, koji je kako prenose mediji bio na njenom venčanju.

Jason Alexander has finally be apprehended by the police for breaking and entering Britney’s home ahead of her wedding. pic.twitter.com/vj54DwNoyv — Britney Stan 👰 (@BritneyTheStan) 09. јун 2022.

Njen prvi muž uhapšen na svadbi

Džejson Aleksander, prvi muž popularne pevačice uhapšen je u njenoj vili tokom venčanja. Pevačicino obezbeđenje ga je, štaviše, jurilo po imanju u Venturi i zadržalo ga prisilno dok nije stigla policija, saopštio je PR lokalnog šerifa.

JASON ALEXANDER JUST BROKE INTO BRITNEYS HOME AND WEDDING TENT ON LIVE!!!!!! pic.twitter.com/Eq3A2u5VbU — britney's genuine smile returning on wedding day (@jordonwithtwoos) 09. јун 2022.

Podsetimo, Džejson Aleksander je pevačicin prijatelj iz detinjstva, za kog se udala u januaru 2004. godine u Las Vegasu. Brak je poništen 55 sati kasnije, nakon što je sud uvažio zahtev za poništenje zbog toga što Britni "nije razumela svoj potez".

Selena Gomez spotted at Britney Spears wedding ceremony in LA. pic.twitter.com/LjFtU5VlTl — Pop Base (@PoeBase) 10. јун 2022.

Selenu je upoznala na svadbi

Sudeći po objava sa društvenih mreža, a i objava Donatelie Versaće koja je pristustvovala skromnom venčanju, pored nje su tu bile i Madona, Paris Hilton, Dru Barimor i Selena Gomez.

Pictures from Britney Spears wedding party pic.twitter.com/hnZMZfCrEb — Fan Account (@britneycharts) 10. јун 2022.

Zanimljivo je to da su se mlada i Gomezova upoznale tek na svadbi, a kako komentarišu fanovi ova situacija im uopšte nije smešna, nego su tužni zbog toga što Brini zbog ozloglašenog oca i starateljstva nije mogla da ima prijateljice.

Poljubac

Britni se kao i na dodeli MTV nagrada početkom dvehiljaditih ponovo poljubila sa Madonom u usta.

