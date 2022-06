ISPLIVAO ŠOKANTNI SNIMAK! Poznati glumac doživeo INCIDENT na ulici, URLAO na obožavaoce, pljuštale čak i PSOVKE! (VIDEO)

Holivudski glumac i producent Tom Henks (65) i njegova supruga Rita Vilson (65) išli su prema svom autu nakon romantične večere u Njujorku, ali horda obožavalaca ih je presrela i počela da ih prati.

Brojni fanovi su ih jurili, želeći selfi, fotografiju ili jednostavno da ih dodirniu, a Rita se saplela, mada se na snimku ne vidi da li je neko ili se sama saplela, a kad je Hanks to shvatio doživeo je nervni slom pa je povikao na fanove.

- Ljudi, odjeb*te... Oborili ste moju ženu - rekao je Henks.

Zbog guranja Rita je kratko izgubila ravnotežu i povikala "Stanite" jer je umalo pala.

Footage of Tom Hanks last night, dealing with some overbearing fans👇



Imagine pissing off Tom f*cking Hanks! I would never forgive myself 😂 pic.twitter.com/Mh5oCLBqPs