STRAŠNA VEST: Poznata glumica iz filma 'Elvis' PRONAĐENA MRTVA! Imala je tek 44 godine

Šonka Dukureh, glumica i pevačica koja je igrala Big Mamu Torton u filmu "Elvis", preminula je u 44. godini.

Ona je pronađena mrtva u svom stanu u Nešvilu u četvrtak, saopštila je policija.

Jedno od njeno dvoje dece pronašlo ju je bez svesti i otišlo do komšije po pomoć, koji je pozvao hitnu službu.

Uzrok smrti još uvek nije poznat, ali policija ne sumnja da ima elemenata krivičnog dela.

RIP to singer and actress Shonka Dukureh, who portrayed Big Mama Thornton in "Elvis," and recently performed “Vegas” with Doja Cat. pic.twitter.com/0ySIvwiZLw