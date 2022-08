BORILA SE SA OPAKOM BOLEŠĆU 30 GODINA! Olivija Njuton-Džon takmičila se na Evroviziji, osvojila je četiri Gremija, a ova uloga joj je obeležila život!

Glumica je jutros preminula mirno na svom ranču u južnoj Kaliforniji, okružena porodicom i prijateljima!

Olivija Njuton-Džon je rođena u Kembridžu u Engleskoj. Otac Brinli Njuton-Džon je iz Velsa, a majka Nemica Irena Born, najstarije dete nobelovca i atomskog fizičara Maksa Borna.

Predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na Pesmi Evrovizije 1974. u Brajtonu sa pesmom Long Live Love. Zauzela je četvrto mesto, a na istom takmičenju je trijumfovala švedska grupa ABBA.

Njena najpoznatija filmska uloga je u filmu iz 1978. Briljantin sa Džonom Travoltom, sa kojim je izvela međunarodni hit You're the One That I Want, jedan od najprodavanijih singlova u istoriji. Do sada je snimila 24 muzička albuma.

Dobitnica je četiri Gremi nagrade, a tokom karijere je prodala preko 100 miliona kopija. Tokom karijere je izdala 28 studijskih albuma, a 1981. godine je dobila zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

Holivudska zvezda borila se sa rakom dojke koji joj je prvi put ustanovljen 1992.godine, a 2019. godine saopštila je javnosti da je u četvrtom stadijumu ove strašne bolesti.

Bila je pevačica, tekstopisac, glumica, preduzetnica i aktivistkinja osvojila je četiri Gremija i imala pet hitova broj 1 i deset hitova među 10 najboljih. Imala je i dva albuma broj 1 1970-ih godina Najpoznatija je po ulozi Sendi Olson u filmu "Briljantin" i bila je strastveni borac za zaštitu životne sredinu i prava životinja.

Tužnu vest o njenoj smrti poidelio je njen suprug Džon :

- Dama Olivija Njutn - Džon (73) preminula je jutros mirno na svom ranču u južnoj Kaliforniji, okružena porodicom i prijateljima. Molimo sve da poštuju privatnost porodice u ovom veoma teškom trenutku. Olivija je bila simbol trijumfa i nade više od 30 godina, dok je delila svoje putovanje sa rakom dojke. Njena isceljujuća inspiracija i pionirsko iskustvo sa biljnom medicinom nastavlja se sa fondom Olivia Newton-John Foundation Fund, posvećenom istraživanju biljne medicine i raka. Umesto cveća, porodica traži da se bilo kakve donacije daju u njeno sećanje Fondu Olivije Njutn-Džon. Iza Olivije je ostao njen muž Džon Isterling; ćerka Kloi Latanci; sestra Sara Njutn-Džon; brat Tobi Njutn-Džon; nećake i nećake Toti, Fiona i Bret Goldsmit; Emerson, Čarli, Zak, Džeremi, Rendal i Pierz Njutn-Džon; Džude Njutn-Stok, Lejla Li; Kira i Taša Edelštajn; i Brin i Valeri Hol. - rekao je njen suprug Džon Isterling.

