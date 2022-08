TUGA DO NEBA! Umrla poznata glumica u 49-oj godini! Borila se sa ovom bolešću, a pamtićemo je po OVIM ULOGAMA!

Otvoreno je pričala o borbi sa tumorom!

Holivudska glumica Robin Grigs, poznata po ulogama u sapunicama "Drugi svet" i "Jedan život" preminula je u subotu u 49. godini života.

Robin je imala zdravstvenih problema, borila se sa rakom grlića materice, o čemu je otvoreno govorila na društvenim mrežama.Grigs je prošlog meseca objavila da su joj dijagnostikovana četiri nova tumora.

Robin je debitovala kao Stefani Hobart u seriji "Jedan život" u aprilu 1991. i pojavila se u šest epizoda. Godine 1993. glumila je Megi Kori u filmu "Drugi svet", ulogu koju je igrala dve godine.

Rođena je 30. aprila 1973. godine u Pensilvaniji. Počela je da radi u pozorišnim produkcijama za decu pre nego što se pojavila u Nickelodeonovom programu "Rated K", programu koji je trajao od 1986. do 1988. godine.

Nakon uloga u sapunicama, Grigs je glumila u žanrovskim filmovima kao što su "Teške povrede" (2003), "Mrtvi klovnovi" (2004), "Odsustvo svetlosti" (2006) i "Hellveek" (2010).

- Mislim da me je gluma u ​​sapunima naučila disciplini. Osećam da mi je to pomoglo da shvatim da mogu igrati bilo koju ulogu, sve dok sam odvojila vreme da razumem taj određeni lik - rekla je u intervjuu za "Call Me Adam" 2021. godine.

Grigs je 2020. godine dijagnostikovan stadijum 4 endocervikalnog raka, a ona je otišla u bolnicu samo nekoliko dana pre smrti, navodi se na njenoj Fejsbuk stranici.

Volim da se smejem, to je moj način da se nosim, ​​pa sam se potrudila da nađem nešto smešno za razmišljanje - rekla je ona u prošlogodišnjem intervjuu o borbi protiv raka tokom pandemije.

