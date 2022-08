U DVA DANA JE IZGUBILA NJIH DVOJICU! Selin Dion priznala da još ne može da se oporavi od TRAGEDIJE koja ju je zadesila!

On je imao 38, a ona 12 godina!

Kanadska pevačica Selin Dion u poslednje vreme suočila se sa velikim patnjama. Pored toga što je morala da odloži sve koncerte, zbog bolesti, pevačica je izgubila svoju najveću ljubav. Naime, njen suprug Rene Anželi preminuo je 2016. godine, nakon duge borbe sa rakom. Da stvar bude još gora, samo dva dana nakon njegove smrti, preminuo je i njen brat, koji je takođe bolovao od raka.

Selin i Rene upoznali su se još kad je ona imala 12 godina, dok je on u tom trenutku imao 38. Do njihovog poznanstva došlo je zbog poslovne saradnje koju su tada ostvarili. Rene je bio producent. Ona je u to vrme za njega bila samo dete, te između njih nije bilo ničega do obične saradnje. Poznato je i da je Rene zaslužan za njenu slavu i uspeh. Naime, stavio je hipoteku na svoju kuću, te izdao disk o svom trošku. Tako je mlada Selin Dion doživela slavu: pod strogim vođstvom Anželila, pevačica sa čarobnim glasom je osvojila svet.

Tek kada je Selin napunila 19 godina, između njih počela je da se rađa ogromna ljubav. Par je u početku krio svoju vezu, zbog velike razlike u godinama. Sedam godina kasnije, došlo je do venčanja, te je na taj način par obelodanio svoju romansu.

- Neka ljudi govore i misle šta žele. Mi se volimo i volećemo se do kraja - rekla je pevačica tokom ceremonije.

Jedina stvar koja je tada kvarila njihovu sreću bila je ta što nisu mogli da imaju dece. Selin je 2000. godine imala dve operacije na Klinici za repreduktivnu medicinu u Njujorku, a potom im je rođen prvi sin. Devet godina kasnije, nakon šest vantelesnih oplodnji, rođeni su bliznaci Edi i Nelson. Tako su se Selin ostvarili svi snovi.

Prošla je kroz mnoge životne nedaće, međutim, smrt supruga teško je podnela. Ipak, uspela je da pronađe snage i da nastavi živeti kao i ranije. Radila je na svojoj karijeri i novim pesmama, te se čini da je iz svega izašla jača i istrajnija.

- Morala sam dokazati svojoj porodici, svojim prijateljima, poslovnim saradnicima, celoj industriji, obožavateljima… da mogu pevati i nastaviti dalje i da nemam samo hit već i karijeru’, rekla je za CBS This Morning Gayle King. Toliko sam radila, ne samo na svom albumu, već i u produkciji ove emisije. Govorim šta volim, imam ideje. One mogu biti nespretne ili pogrešne. Ne tražim da sam uvek u pravu. Samo želim da me čuju - rekla je ona, te dodala:

- Samo sam htela pevati na najbolji način na koji sam mogla i to je to. Basta! Radi svoj posao. Ali sada Rene nije…' nastavila je tihim glasom te dodala: ‘Sama činjenica da mogu biti u produkcijskom timu i izraziti svoje ideje…znači mi puno, pa ako se ta ideja pretvori u nešto neverovatno, ja više nisam samo pevačica - zaključila je Selin.

Istakla je da joj je smrt supruga jako teško pala, te da da je snagu našla u svojoj deci. Nije htela da drugi na njenom licu vide žal.

- Gubitak oca moje dece, supruga, menadžera, osobe koju volim najviše na svetu i osobe na koju sam se mogla osloniti bez preispitivanja ičega još od svoje 12. godine gubitak te osobe za mene je bila ogromna stvar. To se odrazilo na mnoge ljude s kojima sam okružena poslednjih 20 godina. I dalje nam jako nedostaje, verovali ili ne - rekla je ona.

- Potrebna je hrabrost jer sam samohrana majka i nisam želela da moja deca, moji saradnici i ljudi koje volim, zbog toga što sam izgubila muškarca svog života, misle da ću izgubiti bit svega onoga što volim i svoju strast. Gubitak mog supruga je još uvek u meni. Tugovaću zbog toga do kraja života. I vidim ga u očima svoje dece svaki dan - objasnila je pevačica.

Selin je priznala da joj je ovaj veliki gubitak doneo neverovatnu snagu, uspela je da preživi njegovu odsutnost, ali i da napreduje u poslu.

- Stvarno verujem da je kroz sve godine s Reneom, koji mi je dao toliko toga, koji me toliko toga naučio, koji mi je dao toliko stvari, da mi je, kada je otišao u svoje novo poglavlje, svoj novi život, dao ostatak sebe - rekla je emotivno, te dodala:

- Osećam ga kroz oči svoje dece i u sebi. Osećam se vrlo, vrlo, vrlo snažno, verovatno jače nego ikada pre - zaključila je pevačica.

Istakla je da joj suprug mnogo nedostaje i da stalno misli na njega.

- Nedostaje mi njegov miris, njegov dodir. Način na koji me zasmejavao. Kada nisam na pozornici i moji su obožavatelji kod kuće, i odem u hotel, nema razgovora na jastuku. Rene će uvek biti uz mene, ali ne boli me. Bol treba pustiti. I reći da. Reći da plesu... Reći da prijateljstvu. Reći da ljubavi, možda, jednog dana. Ne znam - završila je ona.

