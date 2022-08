NADAL VARAO ŽENU SA ŠAKIROM! Nakon detalja koji su isplivali u javnost, pevačica na meti osuda!

Jodi Martin otkrio je medijima da je Šakira bila u tajnoj vezi sa teniserom Rafaelom Nadalom tokom 2009 godine.

O raskidu latino dive Šakire i njenog dugogodišnjeg partnera Žerara Pikea bruji ceo svet već nekoliko meseci. I dok je zvezda Barselone već našla novu devojku, 12 godina mlađu studentkinju Klaru koja radi u njegovoj firmi, o pevačicinom ljubavnom životu postoje brojne spekulacije.

Pike i Klara viđaju se mesecima. Ćutali su o svojoj vezi, ali svi oko njih su znali šta se događa - ispričao je izvor za britanski tabloid.

Uz to se šuškalo da su se upoznali na zabavi koju je organizovala Pikeova firma "Kosmo". Ona je na tom događaju radila kao konobarica, ali njen atraktivni izgled nije pormakao slavnom fudbaleru. Kasnije je postala deo tima za odnose s javnošću.

Međutim, sada špansku javnost potresa nova informacija! Naime, tamošnji paparaco Jodi Martin otkrio je medijima da je Šakira bila u tajnoj vezi sa jednim od najuspešnijih tenisera Rafaelom Nadalom tokom 2009 godine.

Baš te godine se slavni sportista, koji trenutno čeka sa svojom suprugom prvo dete, pojavio u Šakirinom spotu za pesmu "Gypsy". U spotu njih dvoje razmenjuju vruće poglede i dodire, no to se do sad pripisivalo glumi po scenariju.

Pevačica tada nije ni poznavala Pikea, a pričalo se da je u vezi sa španskim pevačem Alehandrom Sanzom. Sa druge strane, Nadal je već bio sa svojom sadašnjom partnerkom Mariom. Ispostavlja se da ni Šakira nije tako naivna, zar ne?

Čudna ljubav Nadala i Marie

Maria uopšte ne voli da se pojavljuje u javnosti, živi povučeno, ne mešajući se u karijeru svog muža.

Potreban mu je prostor kada se takmiči, a sama pomisao da ga čekam ceo dan da završi šta treba i hodam okolo me umara. To bi me gušilo. Morao bi se brinuti za mene. Ako ga pratim svuda, mislim da postoji rizik da se prestanemo slagati - rekla je jednom prilikom.

Nadalova supruga ni svojim najbližima ne priča mnogo o svojoj privatnosti.

Čak i kada me porodica pita o njemu, ne govorim puno. Činjenica je da se jednostavno ne osećam prijatno kada pričam o svom privatnom životu. A Rafaelu se to sviđa. Ne bismo želeli da ikada bude drugačije - istakla je Maria.

Ova lepa dama, iako na sve načine pokušava da ne privlači pažnju javnosti, svako njeno pojavljivanje na nekom dešavanju, posebno otkako je ostala u drugom stanju, medijima nije promaklo.

Autor: M.M.