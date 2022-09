SE*S ME ODRŽAVA U ŽIVOTU: Madona priznala koja joj je najdraža OPSESIJA, pa otkrila čime bi se bavila da nije pevačica!

Pop ikona odgovarala je na pitanja fanova!

Pop ikona Madona odgovorila je na čak 50 pitanja znatiželjnih fanova u novom videu na svom Jutjub kanalu, i prilično je sve iznenadila svojom brutalnom iskrenošću.

Na pitanje za čime žali, pevačica je odgovorila k‘o iz topa: ‘Što sam se udala, oba puta!’

Madona je takođe dodala i da bi radije da je ‘pregazi voz‘ nego da ponovo prošeta do oltara.

U videu je otkrila i da joj je trenutno najdraža opsesija seks, priznala je i da nije bila to što jeste, da bi sigurno bila učiteljica.

Na pitanje kako nastavlja da pronalazi inspiraciju u svetu koji se drastično promenio od početka njene karijere, Madona je rekla da ‘ako ste znatiželjna osoba i obraćate pažnju na život, nikada nećete prestati da budete inspirisani‘.

Sedmostruka dobitnica Gremija takođe je izjavila da bi volela da sarađuje sa američkim reperom Kendrikom Lamarom, pre nego što je priznala da je najteži deo rada na njenom biografskom filmu bilo to što je morala da 'strpa' ceo život u dugometražni film.

Kasnije je pripisala zasluge seksu te izjavila da ju je on motivisao da ide dalje, a takođe je priznala i da bi volela da ponovo sarađuje sa Britni Spirs, 19 godina nakon izdavanja njihovog hita ‘Me Against The Music‘.

Podsećanja radi, pop ikona je bila u braku s holivudskim glumcem Šonom Penom od 1985. do 1989. godine, kao i sa britanskim rediteljem Gajem Ričijem od 2000. do 2008.

Autor: M.M.