NE ZAUSTAVLJA SE! Posle žestokog napada na Kim i njenu porodicu, Kanje još jednom ISPROZIVAO Pita Dejvidsona!

Kanje Vest je ponovo imao niz svojih "epizoda", pa je tako posle vređanja Kim Kardašijan i njene porodice, rešio da krene i na njenog bivšeg dečka Pita Dejvidsona. Podsetimo, Pit je bio prvi dečko Kardašijanove posle razvoda od Kanjea.

On je objavio more stvari na svom nalogu na Instagramu, pa ih brzo obrisao, ali jedna od njih se odnosila i na Pita, odnosno "Skita" kako ga je zvao.

Ova objava odnosi se na tetovažu posvećenu Kim i njenoj deci. Pre izvesnog vremena neko je uočio da Pit ima novu tetovažu na telu, a to su bila slova "KNSCP". Pratioci komičara i njegove devojke su to odmah dešifrovali kao prvo slovo imena Kim, te njene dece Nort, Sejnta, Čikago i Psalma - po starosti.

Podsetimo, čim se saznalo početkom avgusta da su Pit i Kim raskinuli, Kanje je objavio lažnu naslovnicu "Njujork Tajmsa" na naslovom "Skit Dejvidson je umro u 28. godini".

On je, inače, objavio i prepisku sa Kim, ali i istakao da je njegova zavisnost od pornografije uništila njegovu porodicu, te da Kim može da donosi odluke o školovanju njihove dece jer je ‘polubelkinja‘.

Fotografije njihovih SMS poruka, koje su u međuvremenu izbrisane, pokazale su da se Kanje protivi Kiminom izboru škole za njihovo četvoro dece. Deca inače pohađaju privatnu predškolsku ustanovu u Los Anđelesu, a reper bi očigledno hteo da ipak idu u školu koju je on osnovao - Donda Academy.

Kanye West appears to be speaking on Kris Jenner on Instagram pic.twitter.com/RYBTnKC1nE