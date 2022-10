'MOJE PUTOVANJE NA PLANETI POSTAJE SVE ZNAČAJNIJE!' Samo 15 dana posle devetog, Nik Kenon DOBIO I DESETO DETE! (VIDEO)

Voditelj otkrio kako gleda na svoju ulogu na zemlji te na zasnivanje više porodica s različitim ženama

Bivši muž Maraje Keri, voditelj i komičar Nik Kenon, dobio je još jedno, deseto dete po redu! Poznato je da on praktikuje poliamoriju, odnosno održava intimne odnose s više osoba uz znanje i pristanak svih partnera, pa je sada tako sa jednom od partnerki - Britani Bel, dobio još jednu bebu, i to je njihovo treće zajedničko dete.

Lepe vesti komičar je objavio na svom Instagram profilu.

- Još jedan blagoslov! Kako moje putovanje na ovoj planeti postaje sve značajnije, sve što mogu da učinim je da zahvalim Bogu i nastaviti tražim od Svevišnjeg da prati moje korake. Dao mi je upravljanje i dominaciju nad porodičnom dinamikom koja je nekima nezamisliva. Ali što je još važnije, on me blagoslovio osobama punim ljubavi da me pažljivo vode kroz ovaj smislen život - napisao je Nik koji je pre samo 15 dana dobio deveto dete sa LaNišom Kol.

Podsećanja radi, osim dece sa Marajom, Nik je sina Zena dobio sa Ališom Skot, sa Britani Bel ima ćerku neobičnog imena Moćna kraljica kao i sina Goldena Kenona. Veza sa Ebi De La Rosom donela mu je i Zajona i Ziliona Kenona. Sa Bri Tijesi spaja ga ćerkica čije ime na sprskom jeziku znači Legendarna ljubav, a nedavno je dobio ćerku Oniks Ajs Kol Kenon sa LaNišom Kol.

Autor: N.Ž.