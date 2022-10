VIDOVNJAK PREDVIDEO SUDBINU KRALJEVSKE PORODICE! Čarlsa ovo očekuje narednih sedam godina! Ni HARIJU se ne smeši svetla BUDUĆNOST

Poznati britanski vidovnjak predviđa da će kralj abdicirati i da će se princ Hari vratiti u kraljevsku porodicu u naredne dve godine.

Vidovnjak iz Birmingema kaže da će kralj Čarls III izdržati samo sedam godina na prestolu pre nego što preda krunu princu Vilijamu.

Tvrdi i da će se princ Hari i Megan Markl razdvojiti i da će se on ponovo pridružiti kraljevskoj porodici u Velikoj Britaniji. Džon Hjuz vodi sopstvenu kompaniju We Are Namaste, koja je prvobitno bila prodavnica, ali je morala da se zatvori zbog pandemije Kovid-19. Sada ovaj vidovnjak vodi sesije iz svoje kuće u Saton Koldfildu, obraćaju mu se poznate ličnosti (deo novca daje dobrotvornim organizacijama), a mediji ga često citiraju.

Otkriveno je, naime, da je Hjuzova baka bila vidovita, a on sam veruje da su njegovi darovi u govoru s mrtvima i predviđanju budućnosti nasledni.Uz upaljene mirisne sveće i ambijentalnu muziku, Hjuz je za Birmingem lajv pogledao sliku kralja Čarlsa III i prorekao budućnost novog monarha.

- Mislim da se muči. Kralj Čarls je zabrinut za budućnost, milion posto mu prolazi kroz glavu da li može da radi ovaj posao - rekao je Hjuz.

Hjuz „vidi“ i da će se princ Hari i Megan Markl razići u naredne dve godine; da će se u međuvremenu nešto s njima dešavati. Takođe je napomenuo da će se princ Hari ponovo pridruži kraljevskoj porodici, gde će mu kralj dopustiti da ponovo izaberei svoju poziciju.

Inače, Hjuz smatra da će kralj Čarls u budućnosti abdicirati sa prestola.

- U roku od sedam godina, mislim da će Čarls shvatiti da želi da abdicira i to iz jednostavnog razloga: ne želi ponovo da troši milione funti na državnu sahranu. Vilijam će preuzeti ulogu u narednih sedam godina - rekao je.

Hjuz kaže da kraljica Elizabeta II nije mogla da se odrekne prestola zbog svih "trauma" koje je pretrpela sa svojim sinom princom Endrjuom i bivšom snajom, pokojnom princezom Dajanom.

- Znam da Čarls neće moći da ispuni čizme svoje majke. To je preveliki posao, pa će restrukturirati kraljevsku porodicu i ubaciti mladog kralja.

Autor: M.K.