Dva domaća superbrenda – EXIT i Gorki List donose novo festivalsko iskustvo na naše prostore!

EXIT i Gorki List, dva domaća superbrenda, lideri u svojim oblastima, udružili su snage u misiji da festivalsko iskustvo na našim prostorima podignu na viši nivo! Ovo je saopšteno na sinoćnjem događaju u beogradskom restoranu Sakura, kojem su prisustvovale brojne poznate ličnosti – Dragana Mićalović, Nino Čelebić, Sajsi MC, Zoe Kida, Mimi Mercedez, Sandra Vidović Forkapić, Lena Bogdanović, Stevan Piale, Branko Kljaić Fox, Jovana Tomić, Nenad Okanović, Ivana Dudić, Doktor Filgud, Marko Đurovski, WajWai i mnogi drugi.

Prvi put u dvodecenijskoj istoriji EXIT festivala sklopljeno je generalno partnerstvo, zahvaljujući kojem će od 6. do 9. jula 2023. godine biti postavljeni novi standardi festivalskog doživljaja, uz neprikosnoven muzički program i do sada najekskluzivniji VIP sadržaj na Petrovaradinskoj tvrđavi. Ovaj veliki iskorak, osim benefita za domaću publiku, za cilj ima i privlačenje još većeg broja poznatih ličnosti i visokoplatežnih turista iz celog sveta, a samim tim i nove višemilionske prihode koje turizam u Srbiji ostvaruje zahvaljujući EXIT festivalu.

„Partnerstvo poput ovog pomoći će da poboljšamo celokupno festivalsko iskustvo, sa posebnim akcentom na VIP segment, što ima za cilj privlačenje svetskog džet seta. Istovremeno, ovo će omogućiti da našim najvernijim fanovima obezbedimo kupovinu ulaznica po istim cenama kao i prethodnih godina. Iako je sve poskupelo, iako su gotovo svi svetski festivali podigli cene – EXIT nije, i na to smo posebno ponosni. Nama će fanovi, pogotovo domaći, uvek biti najvažniji i najbliži srcu“, poručio je osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević.

„Velika nam je privilegija što je baš sa Gorkim Listom sklopljena najveća saradnja koju je EXIT festival imao do sada i što ćemo imati priliku da zajedničkim snagama pružimo zabavu kakva do sada nije viđena na našim prostorima. Kao dva domaća brenda, koji zajedno grade most ka nezaboravnom iskustvu, spajanjem kultnog ukusa i inspirativnog zvuka, želimo da stvorimo novu dimenziju uživanja za sve generacije. U želji da ovogodišnjim posetiocima EXIT festivala pružimo nezaboravno i nesvakidašnje iskustvo, naši dragi gosti moći će da otkriju potpuno novi ultimativni VIP doživljaj u posebno osmišljenim Gorki List zonama, koje će zabavu i atmosferu podići na najviši nivo“, istakao je kreator i osnivač brenda Gorki List Vojin Đorđević.

Sklapanje generalnog sponzorstva ne događa se često u festivalskom svetu, a njegov cilj je stvaranje ultimativnog festivalskog iskustva, uz neprevaziđen program. U saradnji sa Gorkim Listom, EXIT će prirediti jedno od najupečatljivijih izdanja, dolaskom muzičkih giganata i apsolutnih svetskih zvezda, kao što su The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Eric Prydz, Alesso, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto i desetine drugih objavljenih velikih imena, dok će nivo kvaliteta produkcije otići korak dalje.

Kako je predstavljeno na konferenciji za javnost, ovogodišnje izdanje donosi i ekskluzivno VIP iskustvo, kao što je prisustvovanje nastupima globalno najtraženijih izvođača na najboljim mogućim pozicijama, sa nikad uzbudljivijim pogledom na Glavnu binu i Dance Arenu! Gledanje nastupa iz ovih festivalskih zona daće do sada poznatom doživljaju novu dimenziju. Infinite Dance Arena Lounge zona biće festivalska oaza, dok će osvežen izgled dobiti i najuzbudljivija lokacija Petrovaradinske tvrđave – On-stage na mts Dance Areni.



Takođe, inspirisan partnerstvom sa EXIT festivalom, Gorki List će lansirati i specijalnu ediciju flašica od 100 ml, sa posebno dizajniranim etiketama koje simbolizuju autentičnost, kreativnost i originalnost ova dva brenda. Novo pakovanje „Gorkića“ biće dostupno svim posetiocima ovogodišnjeg EXIT festivala, ali i svim ljubiteljima gorko-slatkog ukusa kroz maloprodajnu mrežu objekata širom Srbije.

Izvanredan muzički program i nesvakidašnji VIP tretman na ovogodišnjem EXIT festivalu privući će nove posetioce i turiste iz svih krajeva sveta, što će rezultirati povećanjem prihoda koji EXIT svake godine donosi domaćoj privredi. Od osnivanja do danas, EXIT je privredi Novog Sada i Srbije doneo više od 220 miliona evra, zahvaljujući ključnim parametarima, među kojima su rekordna potrošnja i sve veći udeo posetilaca van naše zemlje.

Na sinoćnjem ekskluzivnom događaju pojavile su se brojne poznate ličnosti iz sveta muzike, filma, mode, dizajna, sporta i showbizz-a. Uz muziku koju je puštala Una Senić zabavljali su se, uz već spomenute, i Veselin Vladimir Zvekić, Iva Lorens, Nađa Popivoda, Maša Memedović, Vesna Jerković, Maja Dimitrijević, Vojislav Panjković, Mister X, Nevena Veselinović, Mihael Ibranović, Sonja Pavlica, Gleb, Sergej Pajić, Adriana Čortan, Biljana Stojiljković Bidžovan i mnogi drugi.

EXIT festival će biti održan od 6. do 9. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, i uz podršku Gorkog Lista ugostiti najveće svetske muzičke zvezde. Na izdanje 2023 stižu The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Eric Prydz, Alesso, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Keinemusik, Michael Bibi, Hot Since 82, CamelPhat, Mind Against, Agents Of Time live, Gioli & Assia live, Ben Böhmer live, Vintage Culture, Burak Yeter, Mahmut Orhan, SOFI TUKKER, LF System, Claptone i brojni drugi.

EXIT festival je nastao 2000. godine kao studentski pokret u borbi za mir i slobodu na Balkanu. Tokom dve decenije postao je jedna od najvećih i najbrže rastućih nezavisnih festivalskih organizacija na svetu. U Novi Sad je, između ostalih, doneo dve titule za Najbolji evropski festival, osvojene za izdanja 2013. i 2017, kao i Nagradu za najbolju inovaciju 2022. godine. Društvena odgovornost i dalje je jedan od ključnih aspekata festivala, i to kroz rad EXIT fondacije, fokusirane na podršku i razvoj mladih, promociju mira, kreativnih industrija, zaštite životne sredine i brendiranja destinacija.

Gorki List predstavlja jedan od vodećih i najdugovečnijih domaćih brendova, nastao još 1961. godine, kada je osmišljena originalna receptura od čak 27 različitih biljaka. Više od šest decenija, zahvaljujući visokom kvalitetu i jedinstvenom i neponovljivom ukusu, Gorki List uspeva da održi lidersku poziciju u svojoj kategoriji u Srbiji, ali i da bude omiljeni izbor potrošačima u Crnoj Gori, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Nemačkoj, Švajcarskoj, Rusiji, Italiji, Rumuniji i Sjedinjenim Američkim Državama.



