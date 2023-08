UMRO MUZIČAR LEGENDARNOG BENDA! Kolege se opraštaju od njega potresnim rečima! (FOTO+VIDEO)

Tuga!

Klavijaturista legendarnog britanskog benda The Kinks, Džon Gosling je preminuo. Imao je 75 godina, a kolege iz benda su duboko ožalošćene ovim vestima.

Oni su na svojim nalozima na društvenim mrežama podelili tužne vesti.

"Veoma smo tužni zbog vesti o smrti Džona Goslinga. Šaljemo saučešće Džonovoj supruzi i porodici", stoji u saopštenju.

Pevač Rej Dejvis je rekao je: "Saučešće njegovoj supruzi Terezi i porodici. Počivaj u miru dragi Džone."Rejov mlađi brat Dejv Dejvis je dodao: "Duboko sam uznemiren zbog smrti Džona Goslinga.

"On je bio prijatelj i važan doprinos muzici Kinksa tokom svog vremena sa nama. Najdublje saučešće njegovoj supruzi i porodici. Zauvek ću imati duboku naklonost i ljubav prema njemu u svom srcu. Veliki muzičar i veliki čovek."

Počast preminulom muzičaru odao je i bubnjar Mik Ejvori, koji je rekao: "Danas smo izgubili dragog prijatelja i kolegu, bio je sjajan muzičar i imao je fantastičan smisao za humor... što ga je učinilo popularnim članom benda, ostavlja nas u srećnim uspomenama. Bog ga blagoslovio."Džon je svirao klavijature u bendu između 1970. i 1978. godine, a pojavio se na 10 albuma i doprineo brojnim hitovima, a među njima je i "Lola".

Kasnije ga je zamenio Gordon Edvards iz Pretty Things pre nego što se povukao iz muzike 2008.Kinksi su 1964. osnovali Rej i njegov brat Dejv Dejvis u Musvel Hilu u severnom Londonu. Postali su jedan od najuticajnijih rok bendova svih vremena i prodali su više od 50 miliona ploča širom sveta. Nastavili su da pišu i snimili desetine hitova, među kojima su najpoznatiji Lola i Waterloo Sunset. Godine 1990. četiri originalna člana su primljena u Rokenrol kuću slavnih.

Bend je prestao sa radom 1996. godine, zbog kreativne tenzije između Reja i Dejva i njihovog sve manjeg komercijalnog uspeha. 2014. mjuzikl koji slavi njihovu muziku stigao je na West End. Predstava se zove "Sunny Afternoon" (Sunčano popodne), po još jednoj pesmi grupe.

U 2018. godini, Rej je otkrio da se grupa, koja se raspala 1996., ponovo okuplja.Iza njih su ostali brojni hitovi (All Day and All of the Night, Lola, You really got me, Sunny Afternoon, Come dancing, Victoria, Tired of Waiting...) koji su obeležili istoriju britanski i svetske muzike.

Autor: M.K.