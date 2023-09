TUGA! UMRO POZNATI PEVAČ KOM SU DAVALI JOŠ NEDELJU DANA ŽIVOTA! Borio se sa zdravstvenim problemima, a sad su stigle tužne vesti!

Vesti o njegovom lošem zdravstvenom stanju su počele da se šire kada je obljavljeno da ima još nedelju dana života i da su porodica i prijatelji krenuli da se opraštaju od njega.

Pevač američkog benda "Smash Mouth" Stiv Harvel je preminuo u 56 godini, prenosi TMZ.

Naime, Stiv Harvel je bio veoma teškom stanju, nakon što se godinama borio sa zdravstvenim problemima. Porodica se opraštala od pevača, a menadžer je rekao da se pretpostavlja da je frontmenu "Smash Mouth" ostalo nedelju dana života. Nažalost, on je preminuo posle nepunih 15 sati od objave na Instagramu.

Harvel je dugi niz godina konzumirao alkohol, nalazi se u poslednjem stadijumu otkazivanja jetre, zbog čega je nedavno bio na bolničkom lečenju.

Stiv Harvel se nalazio na kućnom lečenju, a njegova porodica i prijatelji su se okupljali u njegovom domu poslednja tri dana da bi se oprostili od njega.Ova tužna vest pristiže skoro dve godine nakon zabrinjavajućeg incidenta kada se Stiv pojavio dezorijentisan u nastupu uživo, nerazgovetno je pričao i vikao na publiku. Bilo je to veoma zabrinjavajuće, a on je nedugo nakon toga rekao da odlazi u penziju.

U to vreme izvori bliski Stivu rekli su da se on bori sa nizom zdravstvenih problema, uključujući kardiomiopatiju, bolest srčanog mišića, zatajenje srca i Vernikeovu encefalopatiju koja je akutni sindrom koji niz drugih smetnji. Spomenuto je tada i da je zavistan od narkotika, piše TMZ.Stiv Harvel ima 56 godina. "Smash Mouth" ima niz hitova sa početka 2000. poput numera "All Star," "I'm a Believer" i "Shrek."

Autor: M.K.