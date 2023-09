GLUMAC OSUĐEN ZA SILOVANJE SE KLADIO S KUČEROM! Skandal slavnog para poprima EPSKE RAZMERE, a u sve upletena i Mila Kunis! ŠOK! (VIDEO)

Mila Kunis tvrdi da se glumac Deni Masterson kladio s kolegom Eštonom Kučerom i izazivao ga da poljubi tada 14-godišnju glumicu tokom snimanja humorističke serije "Vesele sedamdesete".

Sporni snimak 45-godišnjeg Kučera i 40-godišnje Kunis, proizašao je iz zajedničkog intervjua u emisiji Rouzi O‘Donel, koja je emitovana u aprilu 2002. godine. Pomenuti snimak je krenuo da cirkuliše internetom nakon što su se pojavila pisma koja su, kako se navodi, Mila Kunis i Ešton Kučer poslali sudiji Čerlejn Olmedo pre presude njihovom kolegi iz serije. Naime, u pomenutim pismima je glumački par opisao svoju duboku privrženost i prijateljstvo s Mastersonom i progovorio u njegovu korist.

U vreme intervjua, Kučer je imao 24 godine, a Kunis 19. Mladi glumački par je razgovarao s O‘Donell o tome kako je na početku serije scenario zahtevao da se njihovi likovi "ljube pred kamerom". Kučer je odmah instinktivno reagovao i istakao kako je shvatio da bi poljubac njega i Mile bio "malo protivzakonit".Kunis je rekla da je pomenuti poljubac u scenariju bio njen prvi poljubac, a dogodio se tokom prve nedelje snimanja popularne serije.

- Nikada pre nisam poljubila muškarca... Imala sam samo 14 godina i bila sam jako uplašena - rekla je Kunis.

Kunis je objasnila kako je Masterson ponudio Kučeru 10 dolara da je poljubi, prenosi Daily Mail.Kučer je rekao da je Kunis dala do znanja da joj je to razvratno, te je priznao da su se on i Masterson "zaista kladili u vezi s poljupcem". Kučer je dalje rekao da se Masterson kladio s njim u 20 dolara da "to neće učiniti", a on je rekao da hoće, istaknuvši da je to bilo u skladu s onim što se tražilo u scenariju.

- A onda su se pojavili policajci i ti si uhapšen, gotova priča - prekinula ga je šalom voditeljka.

Kunis i Kučer bili su u nesuglasicama oko toga da li ju je zaista poljubio, a ona je naglasila da mu "nije to dozvolila", te istakla da joj "nikad nije ušao jezikom u usta". Dodatno, Kučer je rekao da je zapravo u to vreme verovao da je Kunis imala 15 godina, dodavši da "ta jedna godina promeni ceo svet".Inače, kako je izvestio portal TMZ, u pismima u kojima su se zauzeli za postupke svog osuđenog glumačkog kolege, Ešton je naveo da bi bilo "nepravedno" da Mastersonova "ćerka mora da odrasta bez oca". Mila Kunis se složila i dodala da je biti deo života Denija Mastersona "privilegija". Osim toga, Mila je naglasila da njegova uloga muža i oca "nije ništa drugo nego izvanredna". Doduše, te reči nisu impresionirale ni sudiju Čerlejn Olmedo ni dvanaest porotnika.

Autor: M.K.