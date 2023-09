GOLA I ĆELAVA NA NAJNOVIJIM FOTOGRAFIJAMA! Bela Hadid se vratila maneksnstvu pa podelila svet! Da li se vama dopadaju ovi prizori? (FOTO)

Bela Hadid u novoj kampanji Marca Jacobsa pokazala je ćelavu glavu, a za neke od fotografija iz ovog izdanja pozirala je potpuno gola.

Bela je u novoj Heaven kampanji Marca Jacobsa za kolekciju za jesen 2023. potpuno ćelava. No, neočekivana transformacija kose supermodela nije bila jedini upečatljivi trenutak u futurističkoj kampanji brenda.

Ona se naizgled "teleportovala" u neku daleku galaksiju, dok je nosila nekoliko naučno-fantastičnih komada. Na jednoj fotografiji — koju je zabeležio Karlin Džekobs i stilizovala Danijel Emerson, Bela je podsećala na robota veštačke inteligencije sa oklopom i sjajnim srebrnim hromiranim odelom.

"Kolekcija za jesen 2023. odaje počast kultnim i omiljenim Kiki čizmama", naveli su iz modne kuće u izjavi, "predstavljajući Kiki Group, asortiman konfekcije i dodataka."

Na drugoj fotografiji prikazana je kako pozira potpuno gola sa samo skulpturalnom srebrnom manžetnom za uši. Učinivši sliku još zastrašujućom i kao iz horor filma, Bela je imala srebrne pipke koji su joj "rasli" iz kičme.

