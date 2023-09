'Deset godina nosim taj teret...' Tužne izjave bivšeg muža Ejmi Vajnhaus na njen 40. rođendan!

Priznao je i da je on doneo drogu u Ejmin život, zbog čega su ga mnogi smatrali krivim za njen prerani odlazak.

Bivši muž Ejmi Vajnhaus priznao je da je pravio "greške" tokom njihove veze, ali i da više ne nosi "teret" njene smrti. Blejk Filder-Sivil gostovao je u jutarnjem programu "Good morning Britain", baš na 40. rođendan pokojne pevačice, gde je priznao da bi promenio sve kada bi mogao da vrati vreme.

On je razgovarao o vremenu koje je proveo sa Vajnhaus i o ideji da ga ljudi i dalje smatraju "odgovornim" za njenu smrt.Priznao je i da je on doneo drogu u Ejmin život, zbog čega su ga mnogi smatrali krivim za njen prerani odlazak.

- Tužno je, ali želeo sam da čestitam Ejmi rođendan. Strašno je što nije ovde. Stalno razmišljam o njoj, mislio sam na nju ujutru kada sam joj čestitao rođendan. Bila mi je najbolja drugarica. Da nije bilo nekih stvari, mislim da bi ishod bio drugačiji. Sve se desilo prebrzo za nju. Bili smo mladi - rekao je on.

Dobro je poznato da se za Blejka oduvek smatralo da je glavni krivac Ejminog pada u zavisnost od droge i alkohola. Ali on kaže da i neki od njenih bliskih prijatelja i članova porodice "moraju da odgovore na neka pitanja", piše Nova.

- To je jedan od razloga zašto sam pristao da danas govorim. Krive me i to je u redu. Ne mogu da promenim mišljenje i osećanja drugih o tome. Ali ja lično moram da prestanem da nosim taj teret. Nosim ga više od 10 godina. Ja sam jedina osoba u celoj priči koja se smatra krivom. Pokušao sam da kažem kako sam napravio neke velike greške. Ali imao sam 20 godina i bio sam zavisnik od droge. Nisam znao kako da očistim sebe, a kamoli nekog drugog - rekao je on.

Na pitanje voditelja da li postoji šansa da se uspostavi nekakav odnos sa Ejminom porodicom, da li postoji interesovanje za to ili je to za njih ipak previše osetljiva tema, priznao je da je to nešto o čemu često razmišlja.

- Ne mogu da govorim u njihovo ime. Nekako sam uspeo da se izvučem iz toga, bio sam čist već neko vreme i kako se meseci pretvaraju u godine počinješ da se obnavljaš, ponovo se izgrađuješ. Ima trenutaka kada se zapitam da li ima koristi od razgovora sa njenom porodicom…Ima li šanse za neko pomirenje? Zato što smo je svi voleli - rekao je Blejk.

