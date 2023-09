NAPRAVILA SAM KOBNU GREŠKU SA NJIM I TO ME JE SKUPO KOŠTALO: Bolna ispovest PREVARENE Šakire! Ove reči treba SVAKA ŽENA da pročita!

Šakira je mislila da će ona i njen bivši Žerar Pike biti zajedno i srećni do kraja života pre nego što je svet počeo da bruji o neverstvu.

Pevačica "Hips Don’t Lie" – koja je najavila da se rastala od fudbalera u junu 2022. – bila je iskrena o raspadu njihove 11-godišnje veze tokom intervjua za Billboard koji objavljen u četvrtak.

- Prioritet mi je bio dom, moja porodica. Verovala sam u "dok nas smrt ne rastavi." Verovala sam u taj san, i imala sam taj san za sebe, za svoju decu, rekla je ona za agenciju.

Šakira i Pike imaju dva sina, Milana (10) i Sašu (8). Kolumbijska hitmejkerka je dodala da se nada da će imati večnu ljubav sličnu njenim roditeljima, koji su zajedno već 50 godina.

- Vole se kao prvog dana, ljubavlju koja je jedinstvena i neponovljiva. Tako da znam da je moguće. I to je uvek bio moj primer. To je ono što sam želela za sebe i svoju decu, ali to se nije dogodilo.

Razmišljajući o svojoj bivšoj romansi sa Pikeom, 46-godišnja pevačica je priznala da je morala da svoju muzičku karijeru stavi na stranu dok je živela sa bivšim profesionalnim sportistom u Španiji.

- Stvar je u tome što sam mu bila posvećena. Porodici, njemu. Bilo mi je veoma teško da se bavim svojom profesionalnom karijerom dok sam bila u Barseloni, rekla je ona.

- Nisam mogla da ostavim svoju decu i da odem negde da pravim muziku van svoje kuće. Bilo je teško održati ritam, dodala je Šakira.

Ali otkako se u maju vratila u Majami, pevačica je u studiju i snima novu muziku i planira da ode na turneju 2024.

Deci je teško pala medijska pažnja

Što se tiče njeno dvoje dece, dobitnica Gremija je otkrila da su uspevali daleko od reflektora nakon nedavnog preseljenja u SAD.

- Medijska situacija je bila teška za njih u Barseloni. Svaki dan smo imali paparace na pragu. Ovde su kao i sva normalna deca koja uživaju u normalnosti, što bi škola trebalo da bude: sigurno utočište gde mogu da budu svoji.

Šakira i Pike (36) potvrdili su raskid u zajedničkoj izjavi prošle godine. Page Six je kasnije izvestio da je muzička superzvezda bila "razorena" zbog navodnog neverstva fudbalera sa njegovom sada devojkom, Klarom Čia Marti. Šakira je otkrila da njen bivši ima aferu kada je shvatila da njen džem nedostaje u njihovom frižideru, navodno.

Slobodna Šakira je od tada izazivala glasine o zabavljanju sa drugim poznatim sportistima usred Pikeove nove veze sa 24-godišnjom manekenkom. U julu je primećena kako uživa u sastanku na večeri sa igračem Majami Hita Džimijem Batlerom u Londonu. Pevačica ranije je bila povezana sa vozačem Formule 1 Luisom Hamiltonom nakon što su viđeni kako zajedno provode vreme u Majamiju i Barseloni.

