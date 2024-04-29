ČAROBAN VRT SA BIOSKOPOM NA OTVORENOM! Nikola Rokvić i Bojana Barović sa svojom decom žive u stanu, a imaju i dvorište: ZELENILO, GARNITURA I CVEĆE ODUZIMAJU DAH! (FOTO)

Njihova oaza mira!

Kruna idiličanog braka pevača Nikole Rokvića i manekenke Bojane Barović su njihovi naslednici Leona, Simon i Angelina. Oni ne kriju sreću zbog velike porodice a idila savršeno opisuje i njihov topli dom u kojem preovaldava dečiji smeh, ali i ljubav i sreća.

Šarmantni pevač i lepa manekenka žive u dupleksu na Novom Beogradu, u jednom od novijih blokova dizajniranim po meri čoveka 21. veka. Kako su želeli i malu zelenu oazu, odlučili su se za stan u prizemlju.

Dvorište je nestvarno urađeno, a nema sumnje da je tokom letnjih dana njihova oaza mira. Udobna garnitura, vaze sa cveće i zeelnilo koje preovaldava dokaza je da oni redovno održavaju dvorište i da njihovi mališani tu provode najviše vremena.

Nikola je čak iz tog dvorišta u doba pandemije Korona virusa zapevao za svoje komšije kako bi im ulepšao policijiski čas.

- Zatvaranje sezone dvorišta početkom novembra je više nego što smo mogli tražiti. Sada već tradicionalno kupujemo hrizanteme, zajedno dekorišemo bundeve i uživamo kada nam mirišu iz tanjira. Volimo tradiciju, jer u odrastanju gradi postojanost, sigurnost, stabilnost i lojalnost - napisala je Bojana pored fotografije na kojoj ih vidimo sve na okupu.

Na Instagramu se našla i slika iz oktobra, koja pokazuje sve čari miholjskog leta. Zanosna manekenka sa decom uživa na pletenoj ležaljci, ali očigledno uživa i u svakom trenutku roditeljstva sa njena tri sunca koja se zovu Simeon, Leona i Angelina.

Nakon zime, kada ponovo dođu topli dani, zelenilo se ponovo pojavi u dvorištu, i tu nastaje bioskop na otvorenom. Rokvići razvuku platno, svetlo, projetkor i na ležaljkama uživaju dok gledaju filmove.

Autor: Pink.rs