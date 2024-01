PEVAČICA DONELA DRASTIČNU ODLUKU! Zabranila deci korišćenje društvenih mreža, a OVO SU KLJUČNI RAZLOZI!

Posle raznih životnih problema popularna pevačica Keli Klarkson, koja je glasom očarala planetu, sada je na novim mukama.

Pobednica "Američkog idola" najpre se suočila s bračnim problemima, koji su kulminirali tokom pandemije koronavirusa, a završili se njenim razvodom od menadžera za talente Brendona Blekstoka. Da stvar bude još teža, pevačica je morala svom bivšem da plati čak 3.1 miliona dolara, kao i da mu svakog meseca uplaćuje alimentaciju od 45.000 dolara za njihovu ćerku River Rouz i sina Remingtona Aleksandera.

Njihov brak bio je pod svetlom reflektora, Keli je svakodnevno punila novinske stupce i suočavala se s raznim pritiscima. Zato je sada donela drastičnu odluku.

Pevačica je svojoj deci zabranila da koriste društvene mreže sve dok žive pod njenim krovom. U razgovoru za People Keli je objasnila da su njena deca još vrlo mlada i da im je zato postavila uslov da dok žive s njom pod istim krovom ne mogu da imaju profile na mrežama X (bivši Tviter), Instagram, Facebook, Tik Tok... Ona smatra da boravak društvene mreže loše utiču na decu uopšte, a pogotovo na onu čiji su roditelji javne ličnosti.

Pevačica koja se proslavila hitovima "Because of you", "Stronger", "Under The Tree" i mnogim drugim nije usamljena u ovakvim razmišljanjima. Pre nje ovakve stavove zastupala je glumica Dženifer Garner, kao i Metju Mekonahi, koji je svom nasledniku dozvolio da otvori profil na Instagramu tek kada je napunio 15 godina.

Autor: Pink.rs