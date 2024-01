SAZNALA PREKO MEJLOVA DA JOJ JE MUŽ BLUDNIČIO S FRIZERKOM! Njegova nevera ju je PSIHIČKI UNIŠTILA, a onda se preljubnik POKAJAO!

Supruga slavnog pevača Ozija Ozborna govorila je o veoma teškoj temi, preljubi svog supruga koju je izuzetno teško podnela.

TV zvezda je za neverstvo svog muža saznala preko mejlova, njegova ljubavnica bila je frizerka Mišel Pju, a afera je trajala četiri godine, od 2012. do 2016. Šeron Ozborn je dok je neverstvo trajalo, pokušala da se ubije.Šeron Ozborn gostovala je prošle nedelje u podkastu svoje prijateljice "Cut The C**p". Napomenula je da je znala da je njen muž uvek "imao društvo", ali da je ta afera bila drugačija.

- Ali kada zna ime osobe, gde živi i gde radi... to je sasvim druga stvar jer ste emocionalno uključeni. Uzela sam, ne znam koliko tableta. Samo sam pomislila: "Moja deca su odrasla, dobro su i mogu da brinu o sebi". Uzela sam preveliku dozu i zaključala se u spavaću sobu. Sobarica je pokušala da uđe da pospremi sobu i videla me je".

Šeron je od 1982. u braku sa Ozijem Ozbornom sa kojim ima ćerku Keli i sina Džeka, zbog afere su se bili razišli.

- Imam 63 godine i ne mogu više da živim ovako, izbegavala sam da gledam bilo kakve slike, da čitam o tome, znala sam šta se dešava. Ne treba da čitate o tome niti da to gledate, to je kao da stavljate so na ranu. Vratio se, a ja sam otišla do kuće - govorila je dok je trajao raskid.

Kultni roker je 2019. o svojoj preljubi i supruzi sa kojom se u međuvremenu pomirio, rekao sledeće: "Šeron i ja nikada nismo bili bliski kao sada, Šeron je Bog. Svi grešimo, srećan sam jer me je primila nazad, ponekad sedim i pitam se o čemu li sam razmišljao. Neću to razumeti sve do danas svoje smrti".

