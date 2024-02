ŠOK OBRT U RATU NEKAD NAJLEPŠEG PARA NA SVETU! Bred Pit pobedio u MARATONSKOJ PRAVNOJ BICI, Anđelina U SUZAMA slala mejlove!

Holivudski glumac Bred Pit je ponovo preuzeo kontrolu nad francuskom vinarijom Château Miraval, koju je kupio s bivšom suprugom. Anđelinom Džoli, nakon preokreta u takozvanom "Ratu ružičastih vina".

Otkako su se rastali 2016. godine, bivši par bori se oko starateljstva nad svojom decom. Vinarija je takođe već neko vreme kontroverzna tema. Nakon što je Anđelina navodno prodala svoje deonice imanja bez njegovog pristanka, Pit je tužio svoju bivšu suprugu. Njeni advokati su tada podneli protivtužbu.Vinarija, u kojoj su se Bred i Anđelina takođe venčali 2014. godine, već je neko vreme u centru sudske bitke između dvoje glumaca. Ona je prodala svoju polovinu podružnici konglomerata pića ruskog milijardera Jurija Šeflera. U leto 2021. godine Bred je navodno putem saopštenja za javnost saznao da je Anđelina prodala svoj udeo ruskom oligarhu, kog je on prethodno odbio kao kupca. Bred je nakon toga podneo tužbu protiv svoje bivše supruge, optužujući je da je pokušala da ga isključi iz moguće prodaje dok je ona sama učinila sve što je mogla kako bi se rešila svog udela. Do tada su oboje još uvek posedovali 50 odsto deonica luksuzne nekretnine.

Sada je, kako piše Daily Mail, sud u Luksemburgu oduzeo Šeflerovoj kompaniji neke od deonica koje je Bred prvobitno dao Anđelini, čime je holivudska zvezda vratila vođstvo u sudskoj bici. Izvor blizak glumcu rekao je da Šefler, koji je na čelu carstva votke Stolichnaya, "praktično nema pravo glasa" kao rezultat presude.Izvor je dodao: "Bred se borio za svoj cilj na svakom koraku. Šefler i Anđelina očito su ga potcenili."

Bred Pit je, kako se navodi, optužio svoju bivšu suprugu za osvetoljubivost u prethodno objavljenim sudskim dokumentima. Tvrdi da je "potajno" sarađivala s Jurijem Šeflerom kako bi osigurala da je "ostavljen u mraku" oko kupovine.U podnescima je takođe navedeno da je Anđelina tu odluku donela samo "nakon nepovoljne odluke o starateljstvu" u kojoj je Pitu dodeljeno zajedničko starateljstvo nad njeno šestoro dece - odluka koja je kasnije poništena.

"Njena odluka o prekidu pregovora s Pitom bila je namerna i izigrana", navodi se u dokumentu podnesenom Višem sudu u Los Anđelesu, a prenosi Page Six. "Kao što će biti prikazano na suđenju, Džolini postupci bili su nezakoniti, naneli su ozbiljnu i namernu štetu Pitu".

Osim toga, Pit veruje da je Džoli posebno odabrala Šeflera jer je znala da bi to bilo loše za posao, s obzirom na njegove veze s Vladimirom Putinom - konkretno, njegovu "invaziju na Ukrajinu i njegov homofobni zakonodavni program".

"Stoli (Šeflerova kompanija) i Džoli pokušali su da prisile Pita na partnerstvo sa strancem, i još gore, strancem s toksičnim asocijacijama i namerama", stoji u dokumentu. Sada kada je polovina imanja prodata trećoj strani, Pit kaže kako je svrha kupovine Mirvala kao "dragog doma za njeno šestoro dece" od samog početka osujećena.

Anđelina Džoli, s druge strane, ismejavala je Breda u sudskim dokumentima jer je tvrdila da je "izgradila" svoj francuski vinski posao, prikazujući ga kao holivudskog diletanta koji je, uprkos njegovim tvrdnjama, najviše "posetio vinograde" kako bi se divio radu francuskih radnika koji su zapravo osnovali kompaniju. Osim toga, prema njegovoj bivšoj, Pit se ponaša kao "razdražljivo dete".

"Pit je glumac, a ne vinar", kaže se da se glumica rugala bivšem suprugu, prenosi Page Six. "On se bavi iluzijama, a ne prljavštinom i grožđem."

"Tokom godina navodno je ‘izgradio‘ posao, snimio je desetine filmova, a da ne spominjemo bezbroj promotivnih nastupa, putovanja avionom po svetu za filmske premijere i posete Holivudu", stoji u drugoj optužbi. "Iako je nesumnjivo posetio vinograde kako bi se divio radu francuskih radnika koji su zapravo pomogli kompaniji da uspe, Pit nije vinar."

Anđelina Džoli je u imejlu objasnila i bivšem suprugu zašto želi da se reši vinarije koju su delili. Prema Entertainment Tonight, informacija je takođe preuzeta iz sudskih dokumenata.

"Dragi Bred", stoji u uvodu. "Napisala sam to da ne postanem emotivna. Teška srca došla sam do bolne odluke koju želim da podelim s tobom", napisala je Anđelina i objasnila zašto želi da se reši Château Miraval.

Za nju je vinarija bila mesto "koje je nagoveštavalo šta bi moglo da bude i gde sam mislila da ću ostariti". Čak i sada, kaže, nemoguće joj je to da napiše bez plakanja. "Negovaću svoja sećanja na to kako je bilo pre deset godina", navodno je napisala Anđelina bivšem suprugu. Ali vinarija je takođe mesto "koje je označilo početak kraja naše porodice i posao koji se vrti oko alkohola", napisala je glumica Bredu, koji se u prošlosti borio s problemima s alkoholom, ali se sada smatra treznim, piše Page Six.

