DIRLJIV TRENUTAK IZMEĐU KRALJA ČARLSA I MEGAN MARKL RASPAMETIO SVET! Snimak bacio NOVO SVETLO na njihov uzburkani odnos! (VIDEO)

Nakon što je objavljeno da kralj Čarls ima rak, na društvenim mrežama proširio se snimak dirljivog trenutka s venčanja Megan Markl i princa Harija koji je ubrzo postao viralan.

Na snimku je prikazan trenutak u kojem kralj Čarls vodi Megan do oltara, a zatim je ubačena scena iz Netflixovog dokumentarca Harry & Meghan, u kojoj ona progovara o svom odnosu sa ocem.Naime, njen otac Tomas Markl trebao je da je vodi do oltara i spremao se na odlazak u Britaniju kako bi prisustvovao venčanju. Međutim, tada je britanski tabloid The Mail on Sunday otkrio da je primio novac od paparaca za fotografije koje su slikali uz njegovu pomoć, ali on je tvrdio da su optužbe lažne.

"Zamolila sam ga da me prati do oltara"

Kada su objavljene slike s CCTV-ja na kojima se vidi kako se dogovara sa fotografom, to je uništilo njihov odnos i od tada više nisu razgovarali, a Megan je ostala bez pratnje do oltara. U tom je trenutku Čarls uskočio dirljivom gestom prema Megan, koja je u dokumentarcu ispričala što se dogodilo.

"Harijev tata je vrlo šarmantan. A ja sam mu rekla: 'Izgubila sam tatu u ovome.' Dakle, on mi je, kao moj svekar, bio jako važan pa sam ga zamolila da me otprati do oltara i pristao je. Cela stvar je bila nadrealna", ispričala je.

"Celi svet nas je gledao, ali kad smo Hari i ja bili pred oltarom, što se mene tiče, postojali smo samo nas dvoje", dodala je Megan, koja se s Harijem odvojila od kraljevske porodice nakon burnih razmirica.

Snimak postao viralan

Snimak je pregledan više od 1.3 miliona puta i prikupio je 78.000 lajkova otkako je objavljen nedugo nakon što je kralju Čarlsu dijagnostifikovan rak, a mnogi pišu da ih je dirnuo njegov gest.

"Ovo nisam znala", "Uvek mi se sviđalo što je to učinio za nju", "Nadam se da će se kralj brzo oporaviti" i "Nadam se da će se pomiriti" neki su od komentara.

