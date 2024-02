PRINCU HARIJU SE NE PIŠE DOBRO KAD VILIJAM JEDNOG DANA POSTANE KRALJ: Evo šta će se desiti s princem, prognoze su VRLO SUMORNE!

Susret princa Harija i kralja Čarlsa III koji se desio pre dva dana u Klarens hausu u Londonu, ubrzo nakon što je sin britanskog monarha stigao u Britaniju, opsiuje se kao kompleksan. Vratio se u Ameriku samo 24 sata kasnije.

Njegov dolazak ocenjivao se kranje pozitivno, bilo je nade da će se pomiriti sa bratom Vilijamom. Kako se to nije desilo i kako se nije duže zadržao u domovini, stručnjaci su promenili priču. Procenjuje se da će princ Hari, kada jednog dan princ Vilijam postane kralj, biti izbačen iz porodice. "Izađi i gledaj da te vrata ne udare", to je očigledna poruka Bakingemske palate i to će se destiti za vreme Vilijamove vladavine, piše Daily mail.

Samo 24 sata nakon što je dojurio preko Atlantika da bi se video sa ocem, vratio se u Ameriku. Privatni avion Tajlera Perija, američkog biznismena, ovaj put nije "isprosio", oštar je britanski list prema Hariju.

Princ Hari nije odseo ni u jednoj kraljevskoj rezidenciji niti je boravio kod nekih od svojih prijatelja, a ima ih dosta u Londonu. Odseo je u hotelu u centru prestonice. Ocenjuje se da nije ni imao drugu opciju nego da se vrati kući. "Postupci imaju posledice", tumači se.

Pretpostavlja se da se nije ni telefonom čuo sa Vilijamom kao da se nije desila ni SMS poruka. Hari nije posetio ni Kejt Midlton, navodi Daily mail. Princeza od Velsa imala je 16. januara operaciju abdomena i oporavlja se u Vindzoru. Vratiće se dužnostima posle Uskrsa.

Vilijam je juče nastavio sa angažmanima, zamenivši oca na ceremoniji u Vindzoru, a sinoć se na gala dobrotvornoj večeri u Londonu, zahvalio na podršci i istakao značaj toga što je objavljena dijagnoza njegovog oca kako bi se pojačala svest o bolesti i brizi o zdravlju.Princ Hari imao je prvi "zvanični" susret sa kraljem posle sahrane Elizabete II u septembru 2022. Bio je u maju 2023. na krunisanju oca i Kamile u Londonu, a prošlog septembra prisustvovao je dodeli nagrada u ovom gradu.

Njegova kratka poseta Londona je i znak da mu porodica više ne veruje. Izvor blizak Vilijamu rekao je da stariji brat ne želi da se vidi sa mlađim princem, a Dženi Bond ističe da se princ od Velsa odrekao brata.Vilijam želi da drži pod kontrolom detalje o zdravstvenom stanju svoje supruge o kojoj Hari i Megan ranije nisu lepo govorili javno. Vojvotkinja i vojvoda od Saseksa su toliko puta izneverili poverenje i otkrili porodične detalje - da im više niko na dvoru ne veruje.

Tu je i nedavno objavljena knjiga Omida Skobija u kojoj je izneto da su Kejt i Čarls komentarisali kakvu boju kože će imati Arči Harison, sin Megan Markl i princa Harija koji imaju i ćerku Lilibet.Mnogi ni ne krive Vilijama što se nije video sa bratom, posle svega.

Susret Harija i Čarlsa trajao je 45 minuta, Hari je napsutio rezidenciju u 15 i 32 h, a kralj i Kamila otišli su za Sandrigem u 15 i 38 h. Možda je ovakva stanica inicirana stanjem monarha!. Bilo je naznaka da je možda malo odvojio više dodatnog vremena za sina, ali se to nije desilo.

Kraljev biograf Robert Džobson rekao je da je kralj verovatno bio dirnut hitnom dolaskom dvog "dragog sina", ali tu su i naznake da je princ stigao nepozvan pa i da je izazavo uznemirenost. Kao i da se njegova poseta tolerisala.Bivša saradnica kralja rekla je da Čarls obožava Harija, ali drugi izvori navode da je monarh čak bio i nervozan dok je čekao da princ ode ne bi li se vratio u miran Sandrigem što je takođe možda izazvano njegovim stanjem.

Kratko, kompleksno, odsedanje u hotelu, susret od 45 minuta... To je bila poseta Harija Londonu i ocu.

