NA OVO SE ČEKALO GODINAMA! Vatrena Pamela Anderson vraća se na VELIKO PLATNO! Prihvatila zanimljivu ulogu, fanovi oduševljeni!

Prsata plavuša igra glavnu ulogu u filmu "The Last Showgirl".

Glumica Pamela Anderson končano se vraća na veliko platno i to ulogom vatrene plesačice u novom filmu "The Last Showgirl", rediteljke Đije Kopole, unuke slavnog Frensisa Kopole.

- Oduvek sam želela da napravim film u Vegasu. Jako sam ponosna na našu glumačku postavku i čitav tim, a posebno na Pamelu. Jedva čekam da podelim njen hrabar i iskren nastup - rekla je rediteljka u čijem filmu, pored Pamele, igraju i Džejmi Li Kertis i Dejv Batista.

Radnja filma prati iskusnu plesačicu iz Las Vegasa, koja mora da planira svoju budućnost kada se njen šou naglo ugasi nakon 30 godina. Bez posla u svojim pedesetim, ostaje sa pitanjem šta dalje. Kao majka, ona nastoji da popravi zategnute odnose sa svojom ćerkom, koja je ostala u senci majčinog posla.

Pamela je izjavila za Variety da konačno oseća da je “viđena i prihvaćena” u Holivudu:

- Imala sam neverovatne prilike. Ali opet, volim da radimo stvari na svoj, jedinstven način. Ne postoji formula koju sledim. Zaista idem na instinkt i čuvam ga kao što je uvek bilo, samo autentično i dajem sve od sebe. U radu ima mnogo stvari zbog kojih sam zaista uzbuđena. Konačno se osećam kao da sam u stanju da pokažem od čega sam napravljena. Dakle, ovo je vreme da zaista prihvatim ono što jesam. Sebe.

Kopola nam donosi autentičnu priču iz Las Vegasa, koja odaje počast legendarnoj "Showgirl", ispričanu kroz rediteljkin jedinstven osećaj za stil i vizuelno pripovedanje, navodi Harper's Bazaar.

Autor: Pink.rs