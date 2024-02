MEGAN I HARI OPET "BODU OČI" USRED PORODIČNE DRAME! Pokrenuli novi sajt, princ iz biografije izbrisao KLJUČNE DETALJE!

Megan Markl i Hari pokrenuli su novi sajt, gde se nalaze i njihove biografije. Ubrzo nakon lansiranja stranice i analize uvidelo se da je princ izostavio važne detalje iz priče o svom životu, isto je učinila i njegova supruga.

Na novom sajtu vojvotkinja i vojvoda do Saseska predstavljaju se kao par koji oblikuje budućnost kroz svoj biznis i filantropiju. Poznati par Megan Markl i princ Hari ranije su koristili sajt SussexRoyal.com, koji su pokrenuli 2020, ubrzo nakon što su doneli odluku da napuste funkcije viših članova britanske kraljevske porodice.

Kasnije su ugasili tu stranicu na internetu. pa sproveli rebrendiranje. Princ Hari na novom sajtu nigde ne pominje da je član kraljevske porodice.Iako su Saseksovi odstupili sa mesta viših dvora u januaru 2020. godine, Hari je i dalje princ i peti u redu za krunu. Par je inače zadržao svoje titule vojvode i vojvotkinje od Saseksa, ali ih više ne oslovljavaju sa Njegovo ili Njeno kraljevsko visočanstvo (HRH). Njihova deca Lilibet i Arči dobili su titulu princa i princeze nakon što je Čarls postao kralj 2022. odnosno 2023. zvanično preuzeo krunu.

Biografija princa Harija

Na sajtu je princ Hari opisan sledećim rečima: "Princ Hari, vojvoda od Saseksa je humanitarac, vojni veteran, zagovornik mentalnog zdravlja i borac za zaštitu okoline.Posvetio je život kao odrasla osoba unapređenju ciljeva prema kojima je strastven i koji podstiču trajne promene za ljude i mesta". Dalje se opisuje njegovih 10 godina u britanskim oružanim snagama, što je uključivalo dva putovanja u Avganistan."Nakon služenja vojnog roka, vojvoda je osnovao Invictus Games Foundation, platformu za ranjene, povređene i bolesne vojnike koji se bave sportom kako bi pomogli njihovu rehabilitaciju.

Međunarodni događaj globalno je slavljen prikaz otpornosti, zajedništva i atletizma koji je stekao priznanje zbog svog uticaja u slavljenju onih koji služe zemlji".Njegov profil zatim ocrtava njegov dobrotvorni rad, uključujući njegov posao osnivača ili pokrovitelja Travalyst, Sentebale, Wellchild i njegovu ulogu člana odbora African Parks.Piše da je 2021. imenovan za vodećeg u Betterup, dobrotvornoj organizaciji koja pomaže ljudima u postizanju vrhunske mentalne kondicije. Iste godine bio je član Komisije Instituta Aspen koja se bavi problemima u protoku informacija.

Dodaje se: "Suosnivač je Fondacije Archewell, zajedno sa svojom suprugom Megan, vojvotkinjom od Saseksa, kako bi služili zajednicama kojima je to potrebno. u fondaciji Archewell, vojvoda i vojvotkinja predani su svojoj misiji: pokaži se, čini dobro.Oni čuvaju vrednost da dobrotvorni rad ne bi trebao da bude "samo poklon, nego trajna misija". Par je takođe stvorio Archwell Productions za proizvodnju sadržaja koji informiše, uzdiže i inspiriše.Završava se promocijom njegove kontroverzne knjige "Spare", u kojoj je vojvoda izneo niz senzacionalnih tvrdnji o britanskom dvoru.

Biografija Megan Markl

U priči o Megan Markl samo je mali deo posvećen njenoj glumačkoj karijeri. Neko će reći - koliko uloga, toliko i reči, ali se ranije često isticala njena želja da nastavi sa tom profesijom.Njena biografija koja je 250 reči duža, ističe sledeće: "Nakon diplomiranja ona se fokusirala na industriju zabave, a kasnije je dobila glavnu ulogu u hit seriji "'Suits", u kojoj je glumila sedam sezona.Vojvotkinja od Saseksa Megan jeste feminstkinja i pobornik ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Njeno životno zalaganje za žene i devojke ostaje stalna nit njenih humanitarnih i poslovnih poduhvata.

Proglašena je jednom od najuticajnijih žena na svetu na raznim listama uključujući Najuticajnije osobe časopisa TIME, 25 najuticajnijih žena Financial Timesa, Variety Power of Women i Vogue 25 britanskog Voguea".U nastavku se govori o nagradama koje je osvojila, uključujući NAACP President's Award i Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award sa princem Harijem.Piše se o njenom delovanju u okviru UN i o aktivnostima koje je obavljala kao World Vision Global Ambassador i u okviru organizacije One Young World.

"Megan je takođe putovala kako bi podržala vojnu zajednicu na USO turneji, posetivši šest vojnih baza u sedam dana, uključujući Bagram u Avganistanu. Pisala je za brojne publikacije i stvorila internet stranicu o lajfstajlu "The Tig". Gostovala je kao urednica britanskog Voguea 2019. što je bio najbrže prodavani primerak u istoriji časopisa.

Megan je veliki zagovornik borbe za mentalno zdravlje, brige za porodicu i rodnu ravnopravnost. Nada se da će biti kulturni katalizator za pozitivne promene, odražavajući temeljno uverenje da je predstavljanje važno i da se zajednice mogu poboljšati učenjem, isceljivanjem i inspirativnom podrškom".I njena i Harijeva biografija završa se time da oboje žive u Kalifroniji sa ćerkom Lilibet i sinom Arčijem, piše Daily mail.

Autor: Pink.rs