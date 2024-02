PRINC HARI POSTAVIO ULTIMATUM SVOM BOLESNOM OCU: Imao je JEDAN USLOV da se vide! Bio je spreman da ODE ISTE SEKUNDE, ukoliko mu se to ne ispuni!

Princ Hari se prošlog utorka sastao sa ocem Čarlsom u Londonu. Uputio se u Britaniju nakon vesti da je britanski monarh oboleo od raka.

Susret nije trajao dugo, a sada se saznaju i novi detalji koji govore mnogo o odnosu koji princ ima sa kraljicom Kamilom, koju je u svojim memoariam objavljenim prošle godine nazvao zlikovcem. U pitanju je zapravo ono što bi čak moglo nazvati i ultimatumom, i to u velikoj meri opisuje i odnos oca i sina. Princ Hari nije želeo da bude u istoj prostoriji sa kraljicom kada je razgovarao sa svojim ocem kraljem Čarlsom III u njegovoj rezidenciji u Klarens hausu u Londonu.

Pišući za The Telegraph, prijateljica Kamile i britanska novinarka Petronela Vajt rekla je: "Hari, kako čujem, nije želeo da bude u istoj sobi sa svojom maćehom kada je razgovarao sa kraljem o dijagnozi raka".

Hari o kraljici Kamili

Sastanak oca i sina trajao je oko 30 odnosno 45 minuta, kako navode pojedini izvori. Nije tajna da Hari i Kamila imaju problematičan odnos nakon što je vojvoda u svojim memoarima "Spare" pisao da njegova maćeha medijima odaje priče o kraljevskoj porodici kako bi poboljšala svoj imidž.

Takođe ju je opisao kao "opasnu" i "zlikovca" pa je istakao da ga je "žrtvovala" kako bi poboljšala svoju reputaciju.Hari se nije video sa ocem sve od prošlog maja i krunisanja Čarlsa i Kamile u Londonu. Boravio je u Britaniji i tada veoma kratko i ubrzo se uputio kući, odnosno u Ameriku, gde nekoliko godina živi sa suprugom Megan Markl i njihovom decom, Lilibet i Arčijem.

Čarls je bio razočaran prikazom kraljice Kamile u knjizi svog sina, kako je pisao The Telegraph. "Imam složena osećanja o tome da dobijem maćehu za koju sam mislio da me je nedavno žrtvovala na svom ličnom PR oltaru", piše u knjizi.Hari je otkrio i da su on i njegov brat Vilijam molili oca da se ne oženi Kamilom jer su se bojali da će dobiti zlu maćehu.

Podsećanja radi, kralj i kraljica u braku su od 2005. godine, Čarls je pre toga bio oženjen princezom Dajanom, majkom Harija i Vilijama, koja je javno rekla da ju je muž varao sa Kamilom odnosno da je u njihovom braku bilo "troje ljudi". Brak kralja, a u to vreme princa od Velsa i Lejdi Di trajao je zvanično od 1981. do 1996. Godinu dana kasnije ona je stradala u saobraćajnoj nesreći u Parizu, poginuo je tada i njen verenik Dodi al Fajed.

"Mešala se u brak mojih roditelja"

Hari je o Kamili negativno pričao i prošlog januara u emisiji Andersona Kupera "CBS News 60 Minutes".Čarls III imao je pre dve nedelje operaciju u privatnoj londonskoj bolnici, gde je ustanovljeno da boluje od raka, u pitanju je odvojeni zdravstveni problem.

