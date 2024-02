POZNATI GLUMAC UMRO U 50. GODINI! Ostaće upamćen po ulozi u ovoj hit seriji!

Poznati glumac Juen Mekintoš umro je u 50. godini. Ostaće upamćen po ulozi Kita Bišopa u seriji "The Office".

Ovaj glumački zadatak bio je preloman u njegovoj karijeri. Poznati glumac studirao je lingvistiku na Univerzitetu u Edinburgu, a tokom studija bio je član pozorišnog ansambla Edinburgh University Theatre Company kao i The Improverts.

Zapažene role ostvario je i u komedijama "Miranda" i "Little brain", kratku ulogu imao je u "The Confusion of Tongues" 2014. godine, a 2017. publika ga je gledala u filmu "Finding Fatima". Pre 11 godina Mekintoš je potpisao ugovor sa Salopian Films za glavnu ulogu u seriji od šest delova "For the Love of Ella", koja je kasnije otkazana. Oprobao se i u rijaliti takmičenjima.

Učestvovao je u radijskom sitkomu "Cabin Pressure" kao i u humanitarnim muzičkim spotovima.

Autor: pink.rs