KAMILA UKRALA JEDNU STVAR IZ DOMA VILIJAMA I KEJT! Oni je pozvali u svoju kuću, a odužila im se KRAĐOM od nekoliko stotina FUNTI

Slavna pevačica Kamila Kabeljo jednim potezom je uspela da razbesni javnost, nakon što je gostovala u jednoj radio emisiji. Ona je tada priznala da je ukrala jednu stvar iz kraljevske palate, zbog čega mnogi smatraju da je pokazala ogromno nepoštovanje i nekulturu.

Gostujući u emisiji "Doručak s Gregom Džejmsom" na Radio 1, Kabeljo se dotakla posete Bakingemske i Kesingtonske palate. Kao što je poznato, ovde možete doći samo ako imate važan poziv ili ako dobijete poseban poziv nekoga od članova porodice, a jedna od retkih koja je imala tu priliku bila je upravo Kamila.

Ona se 2019. susrela sa finalistima takmičenja Teen Heroes Awards koje organizuje BBC, i tada se sastala i sa princem Vilijamom i njegovom suprugom Kejt. Međutim, iz palate nije otišla praznih ruku.

Ona je priznala da je iz palate ukrala hemijsku sa majkom, i to zato što ju je ovaj voditelj, koji je takođe bio u Kensingtonskoj palati, "triput izazvao".

"I onda si me prozivao pred ljudima iz Palate, rekao si: 'Ona je ukrala olovku', a ja sam je strpala u maminu torbu. Mama je rekla: 'Moramo da je vratimo, moramo da vratimo olovku', a ja sam odgovorila: 'Ne, on me je trostruko izazvao'. I još imam tu olovku. Žao mi je, Vilijame, izvini, Kejt", rekla je Kamila Kabeljo u emisiji.

Prince William, Kate Middleton and Camila in one photo. That’s the tweet! I can’t believe this photo exists and Camila kept it a secret for almost a month. @Camila_Cabello ©hello magazine pic.twitter.com/GT0QW3MoTB — Shawnfan Janey (@shawnfanjaney) 22. октобар 2019.

Ona nije otkrila kakvog je dizajna olovka, a stručnjak za antikvitete Li Jang kasnije je za BBC rekao da bi ona mogla da košta nekoliko hiljada funti što je u proseku nekoliko stotina hiljada dinara.

"U popularnoj kulturi, ovakve stvari koštaju poprilično. U prošlosti su takvi predmeti nuđeni za prodaju na internetu i ljudi bi se zbog toga veoma uzbudili", rekao je Jang i upozorio da će mnogi pokušati da preare fanove kraljevske porodice nudeći lažne olovke i tvrdeći da je u pitanju baš ona koju je ukrala Kamila Kabeljo.

"I am sorry William and I am sorry Kate" 😂 @KensingtonRoyal@GregJames may have got @Camila_Cabello into a bit of trouble at the Palace 👀 pic.twitter.com/aKArMdD04H — BBC Radio 1 (@BBCR1) 26. новембар 2019.

Komentari na mrežama je nisu zaobišli. "Zamisli neko ti ukaže takvo poverenje, a ti se ponašaš ovako. To mnogo govori o tvom karakteru", "Ružno je krasti, makar to bila i samo olovka. Jadno je", "Biti lopov nije kul. Briga me da li je to olovka ili nešto veće. Nebitno i ko si ti. Činjenica da se hvališ o tome govori da ti nije žao", "Molim vas oprostite našem detetu, ne zna da se ponaša", "Da, to jeste samo olovka, ali je svejedno neverovatno nepristojno uraditi ovakvu stvar", pisali su ljudi ogorčeno, no Kamila, bar za sada, nije reagovala na kritike. Jedno je sigurno - teško da će je ponovo pozvati na dvor.

Autor: N. Ž.