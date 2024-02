MISLILI STE DA NEMA DALJE?! TU SU DA VAS DEMANTUJU - Kanjeova Bjanka na ulici BEZ GAĆA! Navukla samo NAJLONKE i pokazala INTIMNE DELOVE! (FOTO)

Supruga kontroverznog repera Kanjea Vesta, Bjanka Ćensori, prošetala je u vrlo šokantnom izdanju ulicama Pariza. 29-godišnja Bjanka nije ni pokušala da sakrije svoje intimne delove dok je izlazila iz SUV-a i hodala trotoarom u providnim najlonkama. Bilo je vrlo jasno da ne nosi donji veš. Takođe se činilo da nema ni košulju ispod bunde kojom se ogrnula.

Bjanka je odlučila da neguje prirodni izgled pa na licu nije imala ni šminku, a crnu kosu zalizala je gelom.

46-godišnji Kanje usredsređeno je pratio svoju gotovo golu suprugu zajedno s njihovim timom za obezbeđenje. Za razliku od supruge, reper je bio potpuno prekriven, naravno crnim komadima od kojih u poslednje vreme ne odustaje, a takođe je imao i par crnih rukavica.

Par je večerao u restoranu Ferdi nakon što je dan proveo u kupovini u prodavnici Fendi u Parizu.

Bjankin izlazak bez donjeg veša usledio je samo dan nakon što je bila "maćeha na dužnosti", te s Kanjeovom 10-godišnjom ćerkom Nort Vest uživala u Parizu. Tada se ipak obukla.

Inače, Kanje ima četvoro dece s bivšom suprugom, Kim Kardašijan (43) - pomenutu ćerku Nort, sinove Seinta (8) i Psalma (4) i ćerku Čikago (6). Izvori bliski bivšem paru nedavno su izjavili za Daily Mail da je Kim upozorila svog bivšeg supruga da kaže Bjanki da se "pokrije" kad je u društvu njihove dece. Priča se da Kim i Bjanka imaju "prijateljski" odnos, ali ova "rizična" moda pred decom postala je problem za Kardašijan.

Bianca Censori shocks with X-rated look in Paris: Kanye West's wife wears NO UNDERWEAR with sheer stockings in her most explicit outfit yet https://t.co/Z5LJ0OugeQ

"Kim je uputila Kanjea da nikada ne dozvoli Bjanki da se tako oblači u blizini njihove dece. Zaista je iznenađena što je Kanje dopustio svojoj supruzi da takva napusti kuću", rekao je izvor za Daily Mail. Čini se da je Bjanka shvatila poruku jer je ublažila svoj stil dok je bila u prisustvu dece.

Za razliku od ovih Bjankinih raskalašnih izdanja, Kanje je svojoj bivšoj supruzi tražio da se pokrije ako bi pokazivala previše kože, a muzičar je umnogome uticao na njen modni odabir tokom njihovog sedmogodišnjeg braka.

"Kanje je Kim radio isto što sad radi s Bjankom u ovom braku. Razlika je u tome što je, dok je oblačio Kim, bio poštovan kao osoba, kao umetnik. Nažalost, Kim zna kroz što Bjanka prolazi, ali oseća da je Bjanka trebala da zna u šta se upušta", rekao je izvor za Daily Mail.

Kim je podnela zahtev za razvod u februaru 2021, neposredno pre sedme godišnjice braka. Njihov razvod finalizovan je u novembru 2022, a Kanje je pristao da plaća 200 hiljada dolara mesečno alimentacije i na jednako starateljstvo. U februaru 2023. oženio se Bjankom Ćensori na venčanju koje se smatralo nelegalnim jer par nije predao venčani list.

Međutim, sredinom oktobra 2023. objavljeno je da su se zaista legalno venčali i da se to dogodilo prošle godine zbog "religioznih razloga", preneo je Us Weekly.

No, u tom braku nisu uvek cvetale samo ruže. Daily Mail je ranije otkrio da su se Bjanka i Kanje jako posvađali nakon što ga je ona upozorila da ne govori antisemitske uvrede tokom događaja povodom preslušavanja njegovog novog albuma "Vultures" ranije u februaru. Nova supruga nije se pojavila na njegovom njujorškom događaju i after partiju 9. februara, a navodni razlog bila je upravo svađa supružnika.

If this was you or me walking around town showing off all our bits like Bianca Censori does, then we would be arrested for indecency, I don't understand why she isn't. And Kanye holding his willy like a five year old. pic.twitter.com/xZd8LA8AaS