ZAUVEK ĆE OSTATI U SEĆANJU! Umrla slavna glumica u 104. godini!

Betty Brodel, rođena kao Elizabet En Brodel, ostavila je neizbrisiv trag u svetu glume. Rođena je 5. februara 1920. godine u Detroitu, u porodici punoj umetničkog talenta. Njen otac Džon Brodel bio je službenik u banci, dok je majka Agnes bila pijanistkinja i domaćica. Betty je delila svoj talenat sa sestrom, slavnom glumicom Lesli Džoun, koja je svoj životni put okončala 2015. godine u 90. godini.

Betty je nasledila talenat za glumu od svoje sestre Lesli, koja je bila zvezda tridesetih i četrdesetih godina u Holivudu. Njih dve su ostvarile zajedničke uloge u filmovima "Thank Your Lucky Stars" (1943) i "Hollywood Canteen" (1944), ostavljajući neizbrisiv trag u svetu zabave.

Betty Brodel je svoju karijeru obeležila ulogama u filmovima poput "Yankee Doodle Dandy" (1942), "Too Young to Know" (1945) i "Cinderella Jones" (1946). Njena glumačka veština i harizma osvojile su srca publike širom sveta, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji kinematografije.

Pored glume, Betty je sa svojim sestrama činila trio "The Brodel Sisters", koji je nastupao kao pevačka i plesna grupa. Njihovo umetničko nasleđe ostavilo je dubok pečat na muzičkoj sceni, a njihove izvedbe su oduševljavale publiku od Njujorka do Kanade.

Betty Brodel je svoj život posvetila umetnosti, ostavljajući neizbrisiv trag u svetu glume i muzike. Njena smrt u 104. godini na Floridi zauvek će ostati u sećanju njenih obožavalaca širom sveta.

Autor: pink.rs