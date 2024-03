PROGLAŠENA NOVA MIS SVETA - Kristina je studentkinja prava i pobedila je u konkurenciji od 111 devojaka (FOTO)

Čehinja Kristina Piškova (23), studentkinja prava, proglašena je novom mis sveta na takmičenju u indijskom Mumbaiju.

Kristina je pobedila u konkurenciji od 111 devojaka, od kojih je 40 završilo u finalu, javlja Si-En-En.

Iza Piškove završile su Jasmina Zejtun iz Libana, Aš Ejbrahams sa Trinidada i Tobaga i Lesego Čombo iz Bocvane.

Piškova je na tronu zamenila Karolinu Bjelavsku iz Poljske, koja je pobedila 2022. godine, a prošle godine takmičenje nije održano.

Podsetimo, takmičenje za najlepšu ženu sveta nastalo je u Velikoj Britaniji 1951. godine kao "takmičenje u bikiniju".

The stunning @Krystyna_pyszko from Czech Republic 🇨🇿 is the new #MissWorld ! Congratulations girl 🔥 pic.twitter.com/2qV49QkIZR