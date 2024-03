ŠOK! Voditelj uputio brutalnu šalu na račun Kejt Midlton, pa pomenuo i Dajanu: ONA JE UMRLA PRE 18 MESECI!

Džon Oliver se brutalno našalio da bi Kejt Midlton "mogla da bude mrtva".

Princeza od Velsa nije viđena u javnosti zvanično od decembra jer se i dalje oporavlja od operacije abdomena.

Posle pitanja o tome gde se nalazi, divlje teorije zavere su počele da se kovitlaju poslednjih nedelja. Kensingtonska palata je zatim objavila fotografiju Kejt sa njeno troje dece u nedelju kako bi obeležila Dan majki i time zapušila usta kritičarimna i teoretičarima.

Međutim, ubrzo se ispostavilo da je fotografija bila teško izmanipulisana, odnosno fotošopirana, što je dovelo do izvinjenja u njeno ime.

Sada se komičar i TV voditelj, Džon Oliver (46), ubacio u celu priču i napravio mračnu šalu o tome zašto je naizgled nestala.

Tokom gostovanja u emisiji "Watch What Happens Live With Andy Cohen", Džona su pitali: "Šta se j**ote dešava sa Kejt Midlton?“

Isprva izgledajući zatečeno, Džon je uzviknuo "oh" dok je publika u studiju prasnula u smeh. Klimnuvši glavom, rekao je da je to "pošteno pitanje" pre nego što je objasnio svoja razmišljanja o tom pitanju.

"Bio sam napolju i pomislio da samo ignorišemo ovo… do stvari sa Photoshopom", počeo je.

"Čini se kao da se u ovom nose veoma loše sa tim i to na impresivan način.“

Nakon što je Endi pomenuo moto kraljevske porodice „nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj“, Džon je dao nefiltrirtane komentare.

"Postoji šansa da je umrla pre 18 meseci“, rekao je on.

"Možda će biti situacija kao "Vikend kod Bernija".

Njegov drugi komentar se odnosio na mračnu komediju iz 1989. Vikend kod Bernija, u kojoj se par zaposlenih pretvara da je mrtvo telo njihovog šefa živo kako bi koristili njegovu kuću za odmor.

"Ne kažem da se to dogodilo, ali kažem da nije nula dok se ne dokaže suprotno. Dok se ne dokaže suprotno i vidimo je kako sedi tamo sa kopijom dnevnih novina."

Ovo nije prvi put da se Džon šalio na račun kraljevske porodice. Nakon smrti kraljice Elizabete II prošle godine, on je dao sarkastičan komentar o tome kako se Britanija „potresla od šokantne smrti 96-godišnje žene prirodnom smrću“, što je šala koja je izbačena iz epizode ​​kada je prikazana na Skay televiziju u Velikoj Britaniji.

Nedugo nakon toga se našalio da će pokojna kraljica "tražiti" u Dajanu u zagrobnom životu.



