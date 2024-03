Nedavno, vest koja je zatresla Evropu i čitav svet, jeste vest o tome da princeza od Vesla, Kejt Midlton, boluje od raka! Od tada, na društvenim mrežama šire se mnoge teorije, a jedna od njih podobno je istražena od strane korisnika Tviter.a

Naime, na društvenim mrežama pojavio se video snimak koji je zbunio mnoge! Reč je o video snimku iz 2016. godine na kom su princ Hari, princ Vilijam i njegova supruga Kejt Midlton koja je u potpuno identičnoj garderobi kao i na snimku koji je objavila nedavno, a u kom je otkrila da ima kancer.

🚨🇬🇧 Flashback to when Prince Harry, Prince William & Kate Middleton were all friends running around happily years ago promoting mental health.



Tell me what do you notice? pic.twitter.com/yvRv2khh9l — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) 24. март 2024.

Heads Together YouTube Video

(April 24th 2016) - https://t.co/tPasDBYKmV



Kate Middleton Reveals she has Cancer YouTube Video (March 22nd 2024) - https://t.co/Ug9dmJr3I7 pic.twitter.com/wX5HaRUx69 — Brittany Weber (@BrittanyWeberrr) 23. март 2024.

Ispod možete pogledati video snimak Kejt Midlton:

Korisnici društvene mreže "X" nastavili su da istražuju video snimak, te su primetili da se kosa Kejt Midlton u snimku pomera od vetra, ali da se biljke u pozadini uopšte ne pomeraju, što im stvara sumnju u verodostojnost videa.

Genuine concern, I’m not trying to fuel any wild claims, but genuine question….



Is this filmed in a studio? Because

👏🏼 NOT 👏🏼 ONE flower 🌸 , leaf 🍃 , branch 🌳, blade of grass 🌱 moved at any point—NOT ONE. If so, in actual circumstances…all good… just ….

to film outside… pic.twitter.com/OQgEvRswia — NΛTLY DΞNISΞ (@NatlyDenise_) 23. март 2024.

U jednoj emisiji na CNN-u, jedan poznati onkolog izneo je svoje stručno mišljenje, koji kaže da video koji je objavila Kejt, nema mnogo smisla. Očigledno je da se doktor nije bavio video montažama, već da je govorio sa medicinske strane.

😱🚨Medical doctor on CNN shockingly says that the video put out by Princess Kate doesn’t make much sense and is not believable and he is an expert on cancer. Is she lying? Is it even her? Wow.. #mrna #ivermectinbetterchoice pic.twitter.com/7GWB9K2LCm — Erin Elizabeth Health Nut News 🙌 (@unhealthytruth) 23. март 2024.

Kako su nastavili da istražuju, korisnici društvene mreže "X" zapazili su na snimku Kejt Midlton da se na 1:43 totalno menja princezin glas.

We haven't altered this in any way shape or form but simply slowed down then speeded up.



This is the introduction of 'Kate Middleton clip' then from around 1:43 where you can clearly hear a change in the voice.



Explicit evidence of audio manipulation/AI generated speech. pic.twitter.com/UJjKkgf5GH — UNN (@UnityNewsNet) 23. март 2024.

Takođe, kako bi dokazali da je lako montirati video snimak, korisnici društvene mreže "X", "zalepili" su lik Megan Markl na snimak Kejt Midlton.

And this is why the photoshop fakery permanently ruined their reputation because we live in THIS world now. https://t.co/HdJf76jCQM — Vee 🎙 Sussex Set Podcast (@MeghanMood) 23. март 2024.

Autor: N. Ž.