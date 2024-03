ŠOK! Švarceneger hitno operisan! Sve obavljeno u tajnosti, a evo o čemu se radi!

Gotovo niko nije znao šta mu se dešava, sve se čuvalo u tajnosti.

Poznatom glumcu Arnoldu Švarcenegeru ugrađen je pejsmejker nakon što su mu ožiljci od prethodnih operacija izazvali nepravilan rad srca. Čuveni Terminator imao je tajnu proceduru na srcu prošle nedelje, a sada se oglasio i otkrio kako se oseća, kao i kada se vraća snimanju.

- Prošlog ponedeljka sam imao operaciju, dobio sam pejsmejker. Do petka sam već bio na velikom ekološkom događaju sa svojom prijateljicom i koleginicom Džejn Fondom. Niko nikada ne bi pomislio da sam nedelju započeo operacijom - otkrio je on u svom podkastu Arnold's Pump Club.

Bivši guverner Kalifornije podvrgnut je proceduri po savetu svojih lekara koji su rekli da su njegove tri prethodne operacije srca uticale na njegovo telo.

- Takođe su me savetovali da je vreme da se uradi ova intervencija, jer je neki ožiljak od moje prethodne operacije izazvao nepravilne otkucaje srca. To je život sa genetskim problemom srca - objasnio je on.

- Isti zdravstveni problem ubio je moju majku i baku. Još uvek sam ovde zbog medicinskih inovacija, jako sam odgovoran i odlučan u tome da vodim računa i slušam svoje lekare - poručio je Švarceneger, prenosi Mondo.

Autor: Pink.rs